La Receta de Ana Rosa: la magia de su ensaladilla rusa para acabar con la crisis política de España

Algunos de los acuerdos más importantes del mundo se han firmado en una servilleta. Fichajes multimillonarios de futbolistas, contratos de éxito de actores de Hollywood e incluso la fusión de empresas del Ibex35 se han fraguado con una rúbrica en un trozo de papel tras una comida. Por este motivo, Ana Rosa Quintana (63 años) asegura a JALEOS que pondría su casa, su comida casera, sus cubiertos y servilletas a disposición de los políticos españoles para que llegaran por fin a un acuerdo y se instaurara la estabilidad en el país. Y para conseguir tal pseudomilagro emplearía su mejor arma de conciliación: su ensaladilla rusa con gambas y mayonesa casera.

La suya. La cocinada paso a paso por ella. Y con su toque secreto. Porque como reina de las mañanas que es también presume de ser la reina de la ensaladilla. "Me queda de cine", comenta orgullosa a este medio. "Invitaría a todos los políticos implicados en la crisis de la creación de Gobierno, a los de derechas y de izquierdas, y no saldrían de mi casa hasta que no hubiese un acuerdo, porque no hay nada que no arregle una ensaladilla", sentencia.

1. Ingredientes

Ingredientes para la ensaladilla rusa con mayonesa casera.

2. Elaboración

- Para seguir a rajatabla la receta de Ana Rosa toca elaborar la mayonesa casera un día antes de la presentación del plato. Para la elaboración solo se necesita un huevo, vinagre, sal y, el truco estrella de la presentadora, mezclar aceite de girasol con aceite de oliva suave. Y todo a la batidora.

- Ya en el día en cuestión, limpiamos las patatas, pero las dejamos con piel. Ponemos las patatas a cocer a fuego suave en una cazuela. Pelamos las zanahorias y también las añadimos. Lo dejamos cocer alrededor de 25 minutos e introducimos los huevos, un toque de sal y lo dejamos todo cociendo durante 10 minutos más.

- Escurrimos el agua y dejamos que todo se temple.

- Pelamos las patatas y el huevo.

- Cortamos la patata y los huevos a cuadraditos, en daditos pequeños pero no enanos. Y troceamos la zanahoria en un tamaño similar al de la patata. En cuanto a la cantidad, Ana Rosa echa poca, más o menos un tercio de la cantidad de patata.

- En un cuenco o plato hondo incorporamos la mayonesa, mezclándola suavemente.

- Cocemos las gambas. Tras llevar a ebullición el agua, ya a fuego medio introducimos las gambas durante minuto y medio. Las pasamos a agua helada y listo.

- Por último, añadimos las gambas al plato y decoramos al gusto.

3. Historia de la ensaladilla rusa casera con gambas frescas

Plato de ensaladilla rusa con gambas frescas y mayonesa.

En la mayoría de ocasiones una gran receta no lo es por su cantidad de ingredientes sino por los recuerdos que evoca. Y Ana Rosa así lo cree. Su plato fetiche no requiere de grandes complejidades, pero consigue transportarla al lugar en el que es plenamente feliz. Rodeada de los suyos y celebrando la vida. Lejos de las noticias terribles, los sucesos escalofriantes y los quebraderos de cabeza de la política que aborda de lunes a viernes ante su fiel audiencia, su receta es la estrella de las grandes fiestas en las que solo hay sitio para la familia, los amigos, las risas y las buenas vibraciones. Cuando la presentadora rememora esos bellos instantes es un sabor el que inunda su paladar: el de la ensaladilla rusa.

"Es mi plato favorito. Nadie me enseñó a hacerlo, la hago porque me encanta hacerla a mi manera". Una manera, además, muy exitosa entre sus familiares y amigos, que son los primeros que catan su plato estrella y se deleitan con su característico sabor.

"La pongo en todas las fiestas que celebro", cuenta la presentadora. Y es que ni el catering más exquisito supera la sencilla pero deliciosa receta de la ensaladilla rusa de Quintana. Lo importante para ella es lo que simboliza: buenos momentos, buen ambiente y ocio puro. Sin encorsetamientos ni guiones. Es el plato que solo está presente en las celebraciones de las alegrías y nunca en la oscuridad.

[Más información: La Receta Secreta de Rosa López: las lentejas veganas con carne de heura]