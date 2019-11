Ana Rosa Quintana: "Estamos guardando luto a Joaquín Prat. De momento no hay sustituto"

Ana Rosa Quintana (63 años) ha acudido a la gran presentación de la gala de la Fundación Querer que realizaba Pilar García de la Granja, una asociación en la que está más que implicada y de la que se siente casi fundadora. La Fundación Querer se dedica a la educación, investigación y difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y que sufren específicamente trastorno de lenguaje como consecuencia de sus enfermedades y /o trastornos.

La presentadora quiso apoyar esta causa y acudió al evento acompañada de su marido, Juan Muñoz.

Nos puedes explicarla labor de la Fundación Querer.

Soy casi fundadora con Pilar. Está haciendo un trabajo espectacular en algo que no existía en nuestro país, es un colegio pero no es un colegio, es un colegio dónde se investiga, se intenta avanzar en el aprendizaje de los niños con problemas neurológicos de una manera distinta. Está trayendo a eminencias de todo el mundo, está formando a personas para que atiendan a estos niños...

¿Cómo se puede ayudar en estas causas?

Pues económicamente está muy bien. Al final para investigar, para tener una sede en condiciones, un colegio en condiciones... Hay clases en las que hay un niño o dos solamente. Tienen que tener salas especiales pero son niños que van a terminar con sus estudios, no se puede aparcar a niños con estos problemas. Estos niños tienen que ser independientes y tienen que poder hacer una vida.

Una noche por y para los niños.

Sí, la verdad es que sí. Yo he visto nacer esta Fundación, este colegio, estoy tan orgullosa... Es un trabajo que no es solamente una fundación, se están haciendo grandes descubrimientos, está trayendo Premios Nobel. Tiene a los mejores de cada una de las materias enseñando a otras personas... Es fabuloso.

¿Qué mensaje mandarías a la gente para que colabore?

Fundación Querer, si les sobra algo, a poquitos a poquitos se ayuda. Lo que se necesita es que el colegio siga abierto, se amplíe y puedan atender a más niños.

La pérdida de Joaquín Prat

¿Te da pena que se haya marchado Joaquín Prat del programa?

Mucha pena pero muy contenta por él. Él siempre tendrá un sitio en el programa pero después de nueve, casi diez años, ya toca volar solo y tener su propio programa. Sé que lo va a hacer muy bien.

¿Qué destacarías de él?

Tiene una gran preparación, es muy culto, tiene criterio, es muy trabajador, se sabe los temas, se los prepara y luego es una persona con mucho carácter y muy divertido. Con un sentido del humor muy inteligente.

Decía que le daba pavor salir de la zona de confort. ¿Le has empujado tú?

No, hombre creo que si yo me hubiera puesto farruca, hubiera peleado pero creo que en esta vida hay que dejar que las personas se desarrollen, evolucionen y progresen. No soy nadie para coartar la vida de un compañero, no lo he hecho nunca.

¿Le has dado algún consejo?

Es buenísimo. Él no necesita, se sabe el programa perfectamente, es de los pocos presentadores que hay que domina igual la política que el suceso que el entretenimiento. Ese cambio de ritmo parece fácil pero no lo es, Joaquín lo hace maravillosamente.

¿Quién te sustituirá en vacaciones?

Gracias a Dios de momento hay un equipo enorme, hay muchísimo talento dentro del equipo, cuando Joaquín se ha ido de vacaciones en agosto, Patricia Pardo se ha quedado en actualidad, Ana Teradillos en Política, seguiremos ese esquema.

¿Habrá sustituto?

No, de momento no. Habrá que guardar un luto. No lo hemos pensado. Esperaremos a que Joaquín le vaya bien, iremos viendo poco a poco.

¿Le ves más nervioso o más emocionado?

No, al principio estaba más nervioso pero ahora le veo muy seguro, le veo muy bien. No soy quién para darle consejos, él es magnífico profesional. Si me necesita sabe que siempre voy a estar ahí.

