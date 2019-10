Joaquín Prat abandona a Ana Rosa tras 10 años: sus mejores momentos en el programa

Joaquín Prat (44 años) ha tomado una de sus decisiones profesionales más importantes: abandonar El Programa de Ana Rosa tras diez años de fidelidad y éxito. El copresentador y sustituto por excelencia de Ana Rosa Quintana (63) se marca así un 'Màxim Huerta'. Y es que, también el periodista y escritor dijo adiós a las mañanas del canal en 2015. Joaquín Prat y Màxim Huerta (48) coincidieron en el programa y fraguaron una estrecha amistad que ha continuado a pesar de que el que fuera ministro de Cultura lo dejó.

La historia se repite, tal y como ha deslizado Mediaset a través de un comunicado. Eso sí, Joaquín no se va del grupo Mediaset: solo se cambia de canal. Se 'muda' a Cuatro. En concreto, sustituirá a Carme Chaparro (46) al frente del programa vespertino Cuatro al día a finales de noviembre. Así, después de una década trabajando codo con codo junto a Ana Rosa, y siendo el pilar fundamental del espacio cuando Quintana se ha ausentado, Prat coge otro rumbos.

Prat y Ana Rosa en una imagen del fin de temporada de 'AR' en 2018. Gtres

El hijo del periodista Joaquín Prat Carreras aparecerá en el programa vespertino de Cuatro que se realiza desde las 17:35 hasta las 19:35 horas de lunes a viernes y en el que se cuenta la actualidad política, noticias de relevancia en España, casos de denuncia y en el que se encuentra un amplio equipo de reporteros desplazados en el punto de la noticia.

Así, Ana Rosa se queda 'sola'. Lo cierto es que Prat ha pasado grandes momentos en el espacio líder de las mañanas de Telecinco, tanto a nivel personal como profesional. Debutó en el programa el 9 de abril de 2009 y, desde entonces, puede contar por miles las anécdotas que ha vivido. La química y el buen rollo entre ellos siempre ha sido evidente y mantienen una excelente relación tanto dentro como fuera del plató. Algo que se aprecia claramente al primer golpe de emisión del programa. En cada gesto, cada mirada y cada comentario; Ana Rosa confiaba en su hombre y viceversa.

No en vano, Ana Rosa forma parte de la vida personal de Joaquín, algo que pocos espectadores conocen. Uno de los días más especiales de Joaquín en El programa de Ana Rosa fue cuando su pequeño Joaquín, que nació el 14 de abril de 2015, fue a verlo al plató. El pequeño estuvo muy tranquilo en brazos de su madrina, Ana Rosa. Joaquín es un hombre que se atreve con todo y lo ha demostrado cada mañana durante 10 años. No solo ha informado rigurosa y de forma aséptica cuando ha tocado; también ha opinado a calzón quitado en determinados temas y no le ha temblado el pulso en mojarse en los temas sociales más escandalosos.

Joaquín en dos momentos épicos de 'AR': mojándose y tras su rapado en directo. Mediaset

Ojo, no solo se ha mojado de forma metafórica, sino también literal. Ahí, ese día de 2014 en que se sumó al reto del Ice Bucket Challenge, que consistía en tirarse por encima un cubo lleno de agua helada. Las cámaras de 'AR' dejaron constancia del 'momentazo'. Suma y sigue, otro gran recuerdo para la historia del programa: cuando Prat se rapó en directo esa melena greñuda que tanto ha dado que hablar. Fue en diciembre de 2017 cuando Joaquín convirtió el plató de El programa de Ana Rosa en una peluquería improvisada y se rapó el pelo en directo. Cumplió la promesa que perdió porque él afirmaba que Pilar Abel era la hija de Salvador Dalí y se demostró que no era verdad.

Y en lo que respecta a su melena, ahí no se detiene su historia. Tras raparse, sus entradas quedaron al descubierto y Joaquín se sometió a un injerto de pelo como él mismo confirmó en el programa en enero de 2019. "Antes me hacía una especie de arquitectura capilar cada vez que salía de la ducha o me dejaba el pelo largo para taparme los huecos", aseguró. Sea como fuere, son muchos los recuerdos que se agolpan en la memoria de Joaquín y del programa: exclusivas, risas, nacimientos de hijos, premios y más premios. Amistad, compañerismo. En definitiva, vida. Comienza una nueva era para el espacio AR sin Prat. Y una nueva vida para él.

Joaquín y Cuatro, la esperanza

Cabe la posibilidad de que detrás del fichaje de Joaquín por Cuatro se esconda una necesidad para seguir reflotando el canal. Cuatro al día completó la pasada semana su mejor dato medio de audiencias desde su estreno con un 4, por ciento de cuota de pantalla y 434.000 espectadores y un 5,9 por ciento de share en público joven (13-24 años), ascendiendo al 5,5 en target comercial.

Por su parte Carme Chaparro, que inicia un periodo de vacaciones tras más de un año ininterrumpido de intenso trabajo, se pondrá a su vuelta al frente de las grabaciones de la nueva etapa de Mujeres al poder, donde tendrá un papel muy activo para dar a conocer los casos de mujeres que son un ejemplo de empoderamiento femenino, acompañándolas en su día a día, en sus trabajos y en sus entornos familiares y personales, para transmitir a los espectadores sus logros, motivaciones y la forma en que se han enfrentado a distintos retos tras años de esfuerzo y dedicación rompiendo barreras y techos sociales.

