De su falsa muerte a sus pullas a Broncano: Teresa Campos visita por sorpresa 'La Resistencia'

María Teresa Campos (78 años) ha sido la última invitada al programa de David Broncano (33), La Resistencia. Ha acudido al espacio de Movistar+ sin nada que promocionar a nivel profesional, pero con muchas ganas de pasarlo bien y reírse. Antes de entrar, la presentadora ha hecho una petición a Ricardo Castella y a Grison, los compañeros de Broncano, para entrar en el plató a ritmo de El muerto vivo de Peret. De ese modo, y cargada de sentido del humor, la malagueña se tomaba a baile y risa la noticia que saltó a los medios hace unos días y que daba a entender que había fallecido: "Estoy de p. madre"

Eso sí, en un punto de la conversación, Campos ha reclamado un poco de seriedad para hablar reposadamente del tema de su 'no muerte': "Hablemos un poco en serio, se les ocurrió poner eso en el titular y lo hicieron de forma confusa. La gente unió la muerte de Pepe Oneto con la mía porque pusieron mi cara. Es una cosa hecha a conciencia para entrar ahí, para que pinches". Ahí, se ha apenado por el fallecimiento de su amigo: "Yo he sentido la muerte de Pepe, lo quería mucho".

Ver esta publicación en Instagram Is this the real life? Una publicación compartida de Héctor (@_queque_) el 23 Oct, 2019 a las 5:19 PDT

Uno de los momentos más cómicos de la noche, entre muchos, ha sido cuando María Teresa se ha negado a pronunciar "esa palabra que empieza por efe" -fallecido- y Broncano lo ha rematado con humor: "¿Follar?". Teresa, a carcajada limpia, ha salido al paso: "Esa noticia me hubiera gustado, tío". Tras esto, Teresa ha sacado su raza de comunicadora y presentadora y le ha preguntado a David por cuestiones personales, pero rápidamente todo ha derivado en la celebración de los premios Ondas y Teresa ha confirmado su asistencia: "Creo que nos vamos a ver pronto en los Ondas. Me han dado dos, como a ti. Te felicito, te lo mereces".

Pero, ¿por qué Teresa acudirá a los premios? Ella lo explica: "Hacen algo especial y han invitado a una serie de personas. No sé para qué voy, pero voy. Nos veremos en los Ondas, en Barcelona". Entonces, dada la coyuntura social y política que se respira, ha apostillado: "Vamos, la invitación es un caramelo envenenado". En esa línea, y hablando de los contenedores quemados en la Ciudad Condal, la presentadora ha opinado lo que sigue: "Alguien ha dicho que ahora sería un buen negocio hacer contenedores ignífugos. No es ninguna tontería. Eso es lo único en serio que he dicho desde que me he sentado".

Durante la charla que han mantenido Teresa y Broncano, esta lo ha amonestado en más de una ocasión por su forma de llevar la conversación. "Tú te enfrentas mucho con el entrevistado, no te va a venir nadie" y "no te enteras de nada, no sé cómo has podido llegar a tanto. No te enteras de una conversación normal" han sido dos de las 'salidas de tono' de la que un día fuera la 'reina de la mañana' en Telecinco. En este punto, Teresa ha querido hablar de la más rabiosa actualidad: la exhumación de Franco.

"¿Has visto lo que han puesto en Internet de Franco? Han hecho una cosa andaluza, han puesto que sale la legión y portan a Franco, este se levanta y se ponen todos a cantar el Y no estaba muerto, estaba de parranda", ha asegurado la andaluza entre risas. Además de contar que tiene un grupo de WhatsApp con su familia, también ha desvelado el juego de cartas con el que se entretiene con sus amigas en casa: "Jugamos al gin rummy, que es un juego francés".

