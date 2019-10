Pablo Motos regatea a Fernando Alonso un descuento para su marca de ropa Kimoa

El Mundial de Fórmula 1 celebra este fin de semana el GP de México, un evento en el que años atrás Fernando Alonso (38 años) tendría puesta su mente. Sin embargo, el asturiano lleva unos meses fuera del Gran Circo, lo que no significa que haya dejado de lado el mundo del motor. No en vano, el bicampeón del mundo ya prepara su participación en el próximo rally Dakar, un reto del que habló, entre otras cosas, en su visita este lunes a El Hormiguero.

La admiración que despierta Alonso quedó patente desde el primer momento que pisó el plató del talk show. “Me gusta mucho cómo te mira la gente, es de admiración, hay una sonrisilla, como diciendo: de puta madre, Fernando”, definió Pablo Motos (53) nada más comenzar la entrevista, para justo después felicitar al piloto: “Llevas una carrera muy inteligente”, destacó.

Sobre esta temporada, el asturiano valoró que “ha sido un año atípico. Cuando dejas la Fórmula 1 se supone que tendrías que descansar. Me ha faltado ganar las 500 millas de Indianápolis pero siempre tiene que salir algo mal para valorar el resto”, destacó. Esa precisamente es la única prueba que le queda para completar la denominada como triple corona, una gesta que sí logró Graham Hill, un piloto mítico que dio pie a Pablo Motos para contar una anécdota: “Ese tío se hizo famoso por unas cazadoras que llevaban todos los pijos. Como yo no tenía dinero y lo llevaba todo el mundo, me fui al mercado de mi pueblo y me compré una Graham Hall. Casi daba el pego”.

Después de este paréntesis, Motos retomó la entrevista para preguntar a su invitado cómo se prepara para carreras tan exigentes como son las del Mundial de Resistencia. “La preparación es parecida a la de cualquier modalidad, pero debes tener una rutina, conducir, dejar el coche a tu compañero, descansar, comer y luego volver a estar preparado”, aclaró, antes de explicar que, lejos de lo que creía el presentador de El Hormiguero, el hecho de compartir bólido con otro piloto no implica tener el mismo asiento: “Cuando sales del coche, coges una anilla y te lo llevas, es decir, no lo compartes con tu compañero. Hay bastante ventilación en el coche afortunadamente”, afirmó en relación a si olía mal al acabar pruebas tan largas.

Retos profesionales

Tras el paso por publicidad, Alonso explicó sus sensaciones sobre este primer año alejado de la Fórmula 1: “Me gustan tanto los coches que todo me apetece. Sí que es verdad que después de 18 años en la F1 y el dominio que hay de determinadas escuderías, me hacía ilusión probar en pruebas míticas que veía de pequeño”.

Esta afirmación dio pie a la pregunta del millón: ¿correrá la próxima edición del Dakar? Aquí, el asturiano quiso mostrarse hermético: “Hay que esperar unos días, en breve se anunciará el equipo que irá a Arabia Saudí”. Ajeno a esta declaración, Motos siguió con la entrevista como si la respuesta hubiera sido afirmativa, preguntándole sobre sus entrenamientos con Marc Coma (43): “He entrenado bastante y seguramente no haya dos polos más opuestos en el motor que el Dakar y la Fórmula 1. Me hace ilusión probar, si finalmente lo hago, el rally más duro del mundo”.

Anécdotas de pilotaje al margen y de las confidencias que compartió con Carlos Sainz (57) durante una cena en relación al rally más famoso del mundo, Alonso no eludió la pregunta sobre un posible regreso a la Fórmula 1: “A día de hoy no me lo planteo, no he echado de menos nada la Fórmula 1 este año. Es cierto que en 2021 hay un cambio de reglamentación que hace que se mezclen unas cartas que ahora estén muy definidas. Ni abro la puerta ni la cierro tampoco. No puedo predecir el futuro. La frase que más he escuchado desde noviembre del año pasado es tienes que volver”.

Pero no solo de motor vive Fernando Alonso. Desde hace un tiempo, el asturiano se embarcó en una aventura empresarial, la marca de ropa Kimoa: “Nacimos en 2017 con la idea de ser una marca sostenible. Hemos dado un paso más allá y esta sudadera está hecha con botellas de plástico e hilos de pesca para crear ropa. Yo no lo sabía hasta hace unos meses y me encanta esta filosofía que vamos a llevar adelante”.

Esa marca tiene abierta una subasta de unas tablas de surf en eBay, cuyos fondos irán para una entidad que se dedica a la conservación de los océanos, pero lo realmente curioso surgió al final de la entrevista. Pablo Motos recordó a Alonso que la última vez que visitó El Hormiguero le preguntó si era el jefe de esta empresa. “Sí, y me liaste una buena”, comentó el piloto. Motos siguió con su intención y le reclamó un descuento para las prendas que vendiera online durante un tiempo. “Venga, vale, habrá un 10% de descuento para la gente que compre desde casa durante las 24 horas”, respondió Alonso. A Motos no le parecía bastante: “¿10%? ¿Eres el jefe o no eres el jefe? A mí me parece que ahora quedarías muy bien si en lugar de un 10% hicieras un 15%”, le espetó. Ante tanta presión, el invitado accedió.

Como broche al programa, Alonso y Motos protagonizaron una carrera con unos carritos de la compra tuneados como si fueran unos karts.