La enfermedad de Carme Chaparro: el pitido en el oído que la acompaña de día y de noche

A finales de 2017, Carme Chaparro (46 años) se sinceraba y desvelaba que sufre un problema en el oído: "Un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche, no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrase". Una enfermedad sin cura que se conoce como el síndrome de Ménière.

Es un problema con el que Chaparro lleva lidiando toda la vida. "Llevo muchos años [...] Me han hecho un montón de pruebas desde pequeña, he ido a muchísimos otorrinos y pasado por muchas perrerías desde que lo detectaron, cuando tenía unos doce años".

Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse. https://t.co/105kTTwYDo — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 10 de diciembre de 2017

La periodista que en la actualidad dirige el programa Cuatro al día habla sobre este problema con la naturalidad propia de quien no ha tenido más remedio que resignarse. Es un pitido que la acompaña 24 horas al día, siete días a la semana, los 365 días del año.

El mejor remedio, y casi el único, que ha encontrado al síndrome de Ménière es recurrir a determinados trucos para que su día a día sea más fácil. Uno de ellos lo dio a conocer hace solo unos meses. Chaparrro tiene que recurrir en muchas ocasiones al uso del pinganillo por su trabajo, y la cuestión es que por su sordera le cuesta mucho entender lo que le dicen. Es una cuestión y no un problema porque ella, resuelta, explica la fácil solución que ha encontrado: "Con las transmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo a la izquierda y ya está", ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carme Chaparro (@carmechaparro) el 7 de Abr de 2019 a las 10:41 PDT

El síndrome Ménière, una dolencia que fue descubierta en la segunda mitad del siglo XIX, es una enfermedad que afecta al oído interno. Está causada por el aumento de un líquido conocido como endolinfa en el laberinto o por una inflamación del mismo. Como consecuencia, el enfermo generalmente termina sufriendo vértigos (no es el caso de Chaparro), pitidos en los oídos y sordera.

Una enfermedad incurable que no solo afecta a Carme Chaparro. Poco después de que la periodista se sincerarse en sus redes sociales, el actor Santiago Segura (53) quiso seguir su ejemplo y anunció que él sufre el mismo problema.

Es cierto Carme, yo sufro el acúdeno desde hace cinco años y cuanto mas pienso en el o más me preguntan, -como lo llevas?-Más se oye.

Animo! — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 12 de diciembre de 2017

"Es cierto Carme, yo sufro el acúfeno (nombre técnico para referirse al zumbido en el oído) desde hace cinco años y cuanto más pienso en él o más me preguntan más se oye. ¿Cómo lo llevas? ¡Ánimo!", escribió en su momento en sus redes sociales el actor.

[Más información: Carme Chaparro desvela nuevos detalles sobre la enfermedad que padece]