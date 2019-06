La expareja de Arancha de Benito, tras la ruptura: "Soy un caballero, aunque no me den motivos"

Hace tan solo unos días saltaba la noticia de la ruptura sentimental entre Arancha de Benito (50 años) y Agustín Etienne tras seis años de relación. Sin querer entrar en detalles, la propia Arancha confirmó la información: "Confirmo que la ruptura es correcta, el amor se acaba. Yo solo le puedo desear lo mejor". Además, aprovechó ese momento para hablar de la nueva ilusión sentimental que hay en su vida. Sin embargo, la otra parte de esta historia, Agustín, ha estado en silencio. Hasta ahora.

Ha sido durante una cena benéfica en colaboración con Mensajeros de La Paz donde Etienne ha atendido a Semana. De sus palabras se puede deducir el dolor, pero sobre todo la incomprensión: "Claro que me ha sorprendido. Pero por encima de la decepción están mis valores, y seré un caballero aunque no me den motivos para ello". Eso sí, el joven lucha por quedarse solo con lo bueno: "Ella es una mujer libre. Podríamos entrar a valorar si debió dejar pasar más o menos tiempo, eso solo le corresponde a ella hacerlo".

Arancha junto a Agustín Etienne en un acto público. Gtres

En ese momento, la ya expareja de Arancha reflexiona sobre cómo él habría gestionado la ruptura: "Si me preguntas que habría hecho yo, jamás me habría presentado en mi casa con otra persona en tan poco tiempo. No es un buen ejemplo para el resto de personas que viven en esa casa, que son lo que me importan. Podrían percibir que el amor es poco más que un cambio de cromos".

La versión de ella y su historia en redes

La otra parte de esta historia, Arancha, ha hablado desde una mayor calma: "Yo estoy bien, estoy tranquila". Así respondía la presentadora por primera vez desde los rumores de crisis a las preguntas sobre el fin de su relación con Agustín Etienne: "Confirmo que la ruptura es correcta, el amor se acaba. Yo solo le puedo desear lo mejor. Así es y a ser felices". La pareja comenzó su relación en el año 2013, y aunque para Arantxa han sido muchos años de amor, concretamente seis, prefiere no dar detalles de lo ocurrido: "Sí, han sido seis años, pero no me gusta entrar en detalles. Confirmo la ruptura".

Aunque ha sido ahora cuando la presentadora ha confirmado el fin de esta relación, la pareja comenzó a dejar patente que algo sucedía entre ellos a comienzos de año. De hecho, las últimas publicaciones juntos, en las redes de ambos, son de mediados de ese mes. Desde entonces no han vuelto a mostrarse juntas en las redes, y tampoco en la vida pública.

Precisamente en la red, Agustín ha ido lanzando crípticos mensajes. "Conoces a las personas por cómo salen de tu vida. No he podido llevarme lo que es mío, ¡pero me llevo tu amor incondicional! La tranquilidad pesa menos", escribió hace unas semanas en sus Stories, haciendo referencia a su amor hacia Dylan, el perro que ambos tenían en común. A lo que Arantxa, cuando le han preguntado por este comentario, ha respondido: "Ya se sabe que cuando el amor se rompe, cuando el amor se va, en el proceso del duelo hay muchos momentos. Hay que respetar a todo el mundo".

