De Cristina Tárrega a Arancha de Benito: los famosos se vuelcan con Álex Lequio

Álex Lequio (25 años), el hijo de Ana García Obregón (63) y Alessandro (58), lleva tres meses luchando en Estados Unidos contra un cáncer, tal como desveló, por primera vez, hace unos días su padre. Sin duda, una cruenta lucha personal que el joven está librando allende los mares junto a su madre. A España pocos detalles llegan de la estancia de la familia Obregón en la ciudad de los Rascacielos, pero son muchas las personas que, desde nuestro país, se están interesando por la salud del joven. En concreto, grandes amigos de sus padres.

JALEOS ha sido testigo del gran cariño y apoyo que algunas caras conocidas no han dudado en brindarle al joven emprendedor desde este medio. Por un lado, la colaboradora de El programa de Ana Rosa, Cristina Tárrega (50), se ha mostrado muy positiva con la lucha de Álex. Ella, gran amiga de García Obregón y compañera de programa del conde italiano, solo es capaz de articular palabras cargadas de optimismo, sobre todo porque su sexto sentido así se lo indica.

Cristina Tárrega. Gtres

"Alessandro y yo compartimos mañanas y, bueno, yo tengo muy buena intuición. Se lo dije a Alessandro y mi energía me dice que el pequeño Álex, que es un chaval maravilloso, fantástico, inteligente, cariñoso y, sobre todo, de buen alma, va a salir de esto", ha asegurado la que fuera presentadora de Territorio Comanche. No tiene duda de que todo quedará en una suerte de anécdota: "Saldrá muy reforzado". ¿Ha podido hablar con Ana en este tiempo?, interpela este medio. "Mis cosas personales yo nunca las cuento, ni de quién soy amiga ni con quién hablo. No es mi estilo. Estoy en los momentos cuando nadie me ve, cuando no está la tele", responde.

En la misma línea positiva, y muy conmovida, se muestra Arancha de Benito (49) con este medio durante el concierto de Niña Pastori (40) en el Teatro Real. Ella conoce muy bien a la actriz de Ana y los 7 y apenas puede disimular su congoja y pena: "Pobrecita Ana Obregón. Todavía no he tenido la ocasión para ponerme en contacto con ella ni con su hijo, al que conocí varias veces y es un chico encantador. Me ha conmovido mucho el tema, le deseo lo mejor, mucho apoyo y mucha fuerza".

Precisamente, al mismo evento acudió Silvia Marsó (55), compañera de reparto de García Obregón en la mítica serie de TVE. Ella, con el corazón en la mano y pese a su nula relación personal con Ana, habla desde su condición de madre: "No he estado en contacto con ella. Me he informado por la prensa, espero que todo salga bien y que sea un susto y que se recupere lo antes posible". Con Obregón no mantiene ningún tipo de contacto desde que Ana y los 7 echara el cierre: "Con Ana no hablo porque llevamos vidas muy distintas, pero como madre me solidarizo con ella y con su hijo. Que se cure lo antes posible, es lo que más deseo".

La gran ausencia de Álex

Alessandro Lequio junto a su hijo Álex. Gtres

Todo hacía indicar que el pasado 5 de julio iba a acontecer la gran reaparición de Álex Lequio en Madrid después de tres meses fuera de su país. Sin embargo, a la apertura de un restaurante japonés en La Moraleja organizada por su empresa Polar Marketing tan solo acudió su padre, Alessandro.

En esa comparecencia, el conde habló, por primera vez, sin tabúes sobre la enfermedad que libra su hijo: "Es una enfermedad larga y dura, todos sabemos de lo que estamos hablando. La verdad es que tenía intención de venir unos días no solo a este evento, sino para estar con la familia. Para alejarse, sobre todo, del día a día del hospital, pero ayer se lo desaconsejaron por completo".

Además, aseguró que Álex "lo está pasando como cualquier persona, como alguien de 26 años". Existen algunas informaciones que afirman que el joven se someterá en breve a una operación. Para colmo, según la revista Diez Minutos el hijo de Ana Obregón ha roto su relación con su prometida, Francisca. Sin duda, malas noticias que se suman a un delicado momento.

