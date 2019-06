La contundente respuesta de 'Sálvame' a Teresa Campos tras su 'pulla' contra Telecinco

Las últimas palabras de María Teresa Campos (77 años) en el programa radiofónico de Julia Otero (60) en Onda Cero han levantado una polvareda en el plató de Sálvame. Y es que, la malagueña ha aprovechado las ondas para opinar abiertamente de Mediaset y de su relación con su consejero delegado, Paolo Vasile (66). Acerca de la finalización de su contrato, Campos no ha titubeado: "De pobrecita yo nada, no veía la hora de que se acabara".

Unas palabras que han sorprendido sobremanera a los colaboradores del espacio vespertino de Mediaset. En primer lugar, Lydia Lozano (58) no ha ocultado su inmensa sorpresa ante esta salida de pata de banco de la que fuera la reina de las mañanas. "Aquí sigue trabajando una de sus hijas", ha matizado, en relación a la participación de Carmen Borrego (52) en Viva la vida.

Kiko Hernández, implacable con María Teresa y Carmen Borrego. Mediaset

En lo que respecta al presentador titular del programa, Jorge Javier Vázquez (48), este se ha mostrado conciliador con Campos: "Es una persona que ha hecho absolutamente todo". En esa coyuntura, el catalán ha desvelado los consejos que Teresa le daba en el pasado: "Me aconsejó jamás dirigir un programa, no tener a un director que conociera y coger a gente joven que no supiera nada de su carrera". En esa línea, ha apuntado que Teresa "está perfectamente capacitada para trabajar. Ella quiere seguir haciendo cosas y no tiene por qué ser en una televisión generalista".

Una consideración que ha refrendado Kiko Hernández (42), aunque se ha mostrado muy beligerante con el clan Campos: "Va a hacer un programa dirigido por Carmen Borrego con la gente de siempre. No tenemos que estar suplicando el trabajar, y menos ella, que lo ha hecho absolutamente todo".

Teresa Campos en el programa 'Julia en la onda'. Onda Cero

"Yo puedo entender que ella quiera seguir trabajando porque se encuentra bien físicamente", volvía Jorge Javier a echar un capote. Sin embargo, Mila Ximénez (67) no se ha sido tan clara: "Cuando cumples cierta edad y lo has hecho absolutamente todo, debes mandar un mensaje con absoluta libertad, no lo enmascares. Yo si fuera ella me sentaría y diría lo que siento y cómo lo siento".

Por último, Hernández también se ha referido a las controvertidas palabras de la Campos, en las que aseguraba que se arrepentía de "haber estado cobrando haciendo pasillo". El colaborador ha estallado y ha dicho que "si no estás a gusto con el contrato, lo rompes".

[Más información: Terelu Campos, sobre 'Sálvame': "Mi cabeza y mi corazón todavía están ahí"]