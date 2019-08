El gran salto profesional de Patricia Pardo: de reportera a presentadora suplente en 'AR'

Parece casi imposible no vincular el nombre de Patricia Pardo (36 años) a El programa de Ana Rosa. Sobre todo, cuando cada año llega el periodo estival y ella, junto a Joaquín Prat (44), copresentan el programa en su versión veraniega en ausencia vacacional de Ana Rosa Quintana (63). Lo cierto es que la periodista lleva varios años ejerciendo de presentadora con una gran maestría. Sin embargo, sus inicios fueron otros, aunque relacionados con la pequeña pantalla.

En concreto, el mundo del corazón ha estado muy estrechamente vinculado con ella, algo de lo que ella se siente especialmente orgullosa. De hecho, comenzó haciendo unas prácticas que la llevaron a trabajar en el programa Telecorazón de ONO. La primera televisión nacional que pisó fue Antena 3 con el programa El método por dos. Fue en 2008 cuando debutó en el programa Está pasando en las tardes de Telecinco y cogió rodaje como reportera en El Buscador de historias.

Ahí arrancó su fuerte vinculación con la cadena de Fuencarral. La ahora conductora de El programa del verano desembarcó en Telecinco en el año 2008 y lo hizo como encargada de la Última Hora del citado espacio. Así, Pardo fue compañera de Paqui Peña y Daniel Domenjó (45) y cada vez que estos le daban paso, ella informaba de las noticias más candentes del momento. Era la voz de la última hora, de la información, de la inmediatez.

Un año después, en 2009, se produce un pequeño ascenso laboral para Patricia: pasa de las conexiones en directo desde la redacción de Está pasando a ejercer de reportera de El Buscador, un formato que se emitía a las 13:30 del fin de semana y que conducía la presentadora Gema Balbás (43). Fue en ese espacio donde Patricia compartió con el público su lado más divertido, espontáneo y dinámico.

En su currículum, Pardo cuenta con momentos épicos ante la cámara, como ese primer reportaje para El Buscador en el que acompañó a José Eugenio en la lucha por recuperar a su mascota. Y es que, el señor había adoptado y domesticado a una jabalina, pero la Consejería de Medioambiente se la quitó por considerarla una especia "poco cariñosa".

La presentadora de El programa del verano consiguió que el que había sido su dueño se emocionara al ver las imágenes más tiernas de Tani en su nuevo hogar. Además, cuenta orgullosa Patricia que el viaje a Haití que realizó con Mensajes de la Paz lo atesora en su memoria de forma especial. Y una de las anécdotas más surrealistas fue cuando se quedó atrapada en una nevera durante la cobertura de la lotería de la Navidad.

Aunque ahora está delante de la cámara en un plató de televisión, la calle ha formado parte de su vida y así lo cuenta orgullosa en Diez Minutos: "Yo empecé como reportera y tengo claro que nunca se cuenta o se escribe una historia que está pasando como cuando estás en la calle. Periodísticamente, la calle es el mejor lugar para transmitir emociones, pero el plató es otro paso más y estoy orgullosa de que Ana Rosa me diera esa oportunidad. Ahora me siento muy cómoda y, encima, como soy madre, agradezco estar en plató, con un horario más regular". No cabe duda de que su salto profesional ha sido apoteósico.

