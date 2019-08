El gesto de la presentadora Patricia Pardo a su compañera que las cámaras no captaron en directo

LO QUE NO SE VE

Este pasado viernes El programa del verano daba comienzo -en riguroso directo pese al puente- con su habitual copresentadora Patricia Pardo (36 años), pero sin Joaquín Prat (44). En su lugar, cogía el testigo la periodista Ana Terradillos (46). Pardo, con un vestido rojo y Terradillos, con uno azul eléctrico. Nada extraño en la imagen, al menos a simple vista; ambas a la misma altura en el plano y dándose paso en la información.

No obstante, no estaban en igualdad de condiciones. Ningún espectador se habría dado cuenta de un pequeño detalle de no ser porque Terradillos lo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram: Patricia Pardo, de mayor estatura que Ana, se descalza para 'igualarse' a su compañera. "Ya a tope en el programa con ELLA. ¿Qué mujer se quita sus tacones para evitar que otra se sienta muy bajita? Pues solo ELLA: la gran Patricia Pardo. Para comérsela. Gracias, compañera. Un lujazo trabajar contigo un verano más. Ahora a bordarlo", ha explicado en su red social.

Una publicación que se ha llenado de 'me gustas' y de simpáticos comentarios. Entre el aluvión de reacciones, Pardo ha querido responder a su compañera por el bello gesto de agradecérselo públicamente. Sus palabras han estado cargadas de admiración: "Terra, la que intenta estar a tu GIGANTE altura profesional soy yo, amiga. Me quito los tacones por ti una y mil veces". Sin duda, un mensaje que demuestra no solo la complicidad que se respira en el programa de Ana Rosa, sino también la solidaridad y el compañerismo tras las cámaras.

El truco de los reporteros

Publicación de Cristina Plaza donde se puede apreciar el truco que utilizan los reporteros.

No solo los presentadores cuentan con trucos de los que nadie se percata, también los reporteros. Este gremio cuenta con secretos con los que conseguir que el directo salga a la perfección. El último de ellos lo ha desvelado una reportera de El programa del verano, Cristina Plaza, en una imagen de sus redes sociales. La joven ha querido compartir con sus seguidores cómo se ve el directo tras las cámaras, y en la imagen ha mostrado uno de los secretos mejor guardados: el uso de cajas para poder hacer la emisión desde la altura que mejor quede estéticamente o para poder guardar el equilibrio. En concreto, la reportera del programa de Telecinco aparece en la redacción, sentada sobre una mesa blanca y con dos cajas de folios a sus pies para poder mantenerse sentada. Un truco con el que conseguir estabilidad y comodidad mientras conecta con plató.

[Más información: Este es el truco que usan los reporteros y que jamás ha podido ver el espectador]