Almudena Navalón: "Este embarazo ha venido antes de lo que teníamos planeado"

En uno de los mejores momentos de su vida a la espera de la llegada de su segundo bebé, Almudena Navalón (34 años) se embarca en una nueva aventura profesional de la mano de su marca de zapatillas Marlon Sneakers. Como no podía ser de otra forma, Manuel Carrasco (38) estuvo al lado de su mujer en un día tan especial y es que el cantante reconoció que está feliz por volver a repetir paternidad.

Lo primero de todo enhorabuena por partida doble, ¿cómo estás?

Estoy muy bien, muy ilusionada, muy contenta, hemos hecho un gran trabajo y muy bien, físicamente no todo lo activa que yo desearía pero muy contenta, muy feliz y muy ilusionada.

¿Cómo habéis recibido la noticia?

Bien, muy contentos, ¡Qué te voy a decir, ilusionados y felices!

¿De cuánto estás?

Un poquito más de cinco meses.

La peque tiene ganas de un hermanito.

Creo que tiene ganas pero es tan pequeñita que ella cree que hay un hermanito en todas las barrigas de la gente.

¿Es niño?

No lo sabemos todavía, es hermanito genérico, el bebé, estamos a punto de saberlo, pronto nos lo dirán.

¿Un niño para tener la pareja?

Todo el mundo está con el niño pero es que me da igual, el tópico de 'que venga sano' es lo más importante. Dos niñas tiene su gracia porque así Chloe tiene una hermanita y un niño también, así es la parejita.

Manuel Carrasco y Almudena Navavlón en la presentación de la marca de zapatillas de ella. Gtres

Tenéis ya nombres pensados.

Si te digo la verdad no, nosotros para nos nombres somos de lo último, ya al final del todo. No tenemos predilección por ningún nombre.

Una manera muy original de anunciar esta llegada al mundo.

Sí. Este 'hijo' se ha parido antes, pero no estuvo planeado, ha sido así, se han juntado dos cosas y esa magia de que estén las dos cosas tan bonitas y juntas.

¿Buscado?

Digo ¿No lo van a preguntar? Ha sido más sorpresa que otra cosa pero era algo que teníamos en mente, ha sido maravilloso.

No queríais esperar mucho.

No, era algo que teníamos en la cabeza pero sí que es verdad que vino antes de lo que nosotros teníamos planeado, estamos encantados.

¿Nos plantamos?

De momento vamos a terminar el proceso, que cuesta mucho y ya pensaremos. No lo sé, de momento no lo sé.

¿Cómo estás llevando el embarazo?

Lo estoy llevando muy bien, la verdad es que cero nauseas, me encuentro muy bien, tranquila, perfectamente.

¿Mejor que el primero?

Son diferentes, son embarazos diferentes, este estoy más cansada, con el otro estaba más revuelta... todo controlado.

Los zapatos de Almudena Navalón

Ahora volviendo a los zapatos, ¿Cómo surgió la idea?

A.N: Surgió al poco de nacer la niña, siempre he sido creativa y me ha gustado mucho el mundo de la moda y tal... mis amigos me animaron a crear algo por mi cuenta y siempre pensé que había que hacerlo desde cero. Me he metido en el mundo empresarial, diseñar, todo junto, ha sido un trabajo grande, llevo dos años liada con el tema. Creo que el resultado ha merecido la pena, es un producto de mucha calidad, hecho en España, me empeñé que fuera hecho en España, no me quería ir fuera, eso ha hecho que el precio se incrementara. Eso quiero que se sepa, no es que sea lo más económico del mundo pero el precio lo vale, de primera calidad, manufacturado, hecho aquí, es un producto estrella.

Almudena Navalón confiesa que su segundo embarazo no fue planeado JALEOS

¿Alguna vez imaginaste qué harías algo así?

No, me imaginaba dónde estás tú, he estado siempre aquí y lo echo de menos un poco, a lo mejor vuelvo, por qué no compaginar las dos cosas. Estoy muy feliz, la moda siempre me ha gustado mucho y estoy muy contenta con el resultado.

¿Continuarás con esto durante el embarazo?

Esto no puede parar, esto ya... cuando dé a luz pararé un poquito pero me veo en el hospital con el ordenador, no queda otra, cuando eres empresaria y lo montas todo tú, depende de ti todo. Me lo tomaré con más calma en algún momento.

¿Ya tienes en mente la siguiente línea?

Si te soy sincera empezamos la semana que viene, empezó ya con verano, ya vamos tarde. No lo hemos podido hacer antes y vamos muy tarde, la semana que viene empezamos con primavera verano, ya hay muchas ideas chulas. Creo que habrá sorpresas.

