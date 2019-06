Usurpan la identidad de Ana Rosa para conseguir la foto del vestido de novia de Belén Esteban

La boda de Belén Esteban (45 años) todavía continúa dando de qué hablar. A las anécdotas que se desvelaron el mismo sábado del enlace, y a la supuesta detención de dos paparazzi, se suma el hackeo del teléfono móvil de la colaboradora de Sálvame y ahora una grave usurpación de identidad. Según se ha desvelado en El programa de AR, alguien se hizo pasar por Ana Rosa Quintana (63) para conseguir la ansiada fotografía del traje de novia de Esteban.

En concreto, tal y como apunta el copresentador Joaquín Prat (44), fue Terelu Campos (53) quien recibió durante la boda un mensaje del usurpador haciéndose pasar por Quintana. En palabras de Prat, el whatsApp rezaba así: "Buenas tardes, Terelu. Soy Ana Rosa. ¿Qué tal la boda? ¿Empezó ya? Ya felicité a los novios. Espero que sean muy felices porque se lo merecen. Pásalo muy bien en este día tan especial. Me muero por saber cómo le queda el traje. Si puedes pasarme alguna foto, te lo agradezco. Un beso y disfruta de este día".

Joaquín Prat durante el programa de Telecinco. Mediaset

Ana Rosa, que ha estado delante durante el relato de Joaquín, ha reaccionado de la forma más espontánea: "¿Qué me dices?". En esa línea, la comunicadora no ha dudado en apostillar que el engaño tenía, de entrada, un corto recorrido, ya que la hija de María Teresa Campos (78) tiene su número de teléfono registrado, por lo que, ante una rápida comprobación, se habría dado cuenta de que no era real su identidad. "Me parece un intento tan burdo de conseguir una foto de lo que estaba ocurriendo dentro que me llama la atención", ha opinado Prat, además de mostrar su asombro por que el usurpador haya elegido a Quintana para tal fin.

No obstante, en el programa se ha apuntado que este no ha sido el único intento que se llevó a cabo el pasado sábado para hacerse con la codiciada imagen. El colaborador Antonio Rossi ha explicado que la propia Belén también recibió un mensaje de la supuesta Ana Rosa. En este caso, el mensaje lo recibió Belén el domingo por la mañana. La colaboradora, extrañada, comprobó la imagen del whatsApp y en ella aparecía Ana Rosa con su marido. Y la petición se repetía: se pedía una foto del vestido de Belén.

"¿También pedía una foto en mi nombre?", ha preguntado, asombrada, Ana Rosa. Antes de dar por zanjado este asunto, la presentadora ha confirmado la falsedad de ambos mensajes: "Yo les deseo, a Belén y a Miguel, toda la felicidad, pero yo no he mandado ningún mensaje. Perdonadme, pero yo estaba en otra boda".

