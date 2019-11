Gianmarco, octavo expulsado de 'Gran Hermano VIP 7', confiesa que está enamorado de Adara

Gianmarco (23 años) se ha convertido en el octavo expulsado de Gran Hermano VIP 7, en una de las noches más emotivas del reality después de que Adara y el italiano hayan confesado sus sentimientos hacia el otro.

Al comienzo del debate, los organizadores han puesto los vídeos en los que Adara hablaba con el Maestro Joao en el confesionario de la relación tan especial que tenía con Gianmarco.

"¿Estás enamorada?", ha empezado preguntando Joao. "Cállate", ha respondido ella ante la mirada atenta de Gianmarco. "Qué tontería, si yo sé la respuesta, ¿por qué no se dice? Es absurdo", le ha espetado su amigo. Finalmente, Adara se ha acercado al oído del italiano y le ha susurrado: "Sí". Los dos han empezado a reírse y se han abrazado en el confesionario, ajenos a que su conversación estaba siendo grabada.

Detalle del momento en el que Adara ha reconocido que estaba enamorada de Gianmarco.

Tras convertirse en el octavo expulsado de GH VIP 7, Gianmarco ha podido ver cómo ha sido su relación con Adara dentro de la casa. El concursante ha visionado los vídeos que han protagonizado juntos, incluidas las conversaciones íntimas que han tenido en el confesionario y ha asegurado que solo son amigos.

"Creo que es evidente. Es una persona a la que yo le he dicho muchas veces que es la persona que aquí, dentro de la casa, ha sido para mí más importante, en el sentido de que ha sido un apoyo fundamental para mí. Junto a Joao, me han alegrado mucho cuando me he sentido solo y cuando he necesitado también gestos de cariño y de afecto", ha explicado el italiano.

Adara y Gianmarco en un montaje de JALEOS.

Jorge Javier Vázquez (49) ha querido ahondar y le ha preguntado directamente: "¿Tú qué sientes hacia Adara?".

"Es una persona que para mí es súper importante, le tengo un cariño inmenso pero nada más, pero nada más", ha asegurado Gianmarco. "Es mi mejor amiga. Uno está aquí dentro dos meses y cuando estás aquí muchas veces te sientes solo y necesitas una persona que te de un abrazo y te muestre su cariño".

El presentador ha querido saber qué habría ocurrido si Adara no hubiera tenido pareja fuera del programa. "La tiene, y por lo tanto no puede ocurrir nada. La cosa más importante siempre es respetar esto. Si uno tiene cariño a otra persona, no se puede ir más allá de una amistad", ha explicado el exconcursante. "Adara tiene que hablar con una persona fuera de la casa y luego ya veremos".

Finalmente, tras llegar a plató, Gianmarco ha reconocido que él también estaba enamorado de ella, y se ha emocionado sin poder reprimir el llanto.

¡Gianmarco ha reconocido que está enamorado de Adara! 😱❤️ ¿Qué os ha parecido? #GHVIPGala10 pic.twitter.com/tpgT5kVL4d — Gran Hermano (@ghoficial) November 8, 2019

Los dos empezaron a tener un acercamiento cuando la modelo se iba quedando cada vez más sola en la casa de Guadalix de la Sierra por los continuos enfrentamientos que tenía con sus compañeros. Los dos han disfrazado siempre este vínculo como una amistad y ninguno ha dado un paso más para decir qué es lo que verdaderamente pasaba.

