El duro enfrentamiento de Rocío Flores y Kiko Jiménez en el plató de 'GH VIP 7'

Kiko Jiménez (27 años) ha encendido la mecha este miércoles tras conceder una entrevista donde hablaba de Rocío Flores (23) y de cómo era su trato con la familia de esta. El extronista ha querido posicionarse al lado de Rocío Carrasco (42) en la conocida disputa que tienen madre e hija. Una defensa sorprendente a la que no ha dudado en responder este jueves la hija de Antonio David (43) durante la gala de Gran Hermano Vip 7.

Jorge Javier Vázquez (49) les ha preguntado a ambos cómo había sido el encuentro después de esa entrevista. Kiko Jiménez ha asegurado que ha resultado muy tenso ya que Rocío no quiere dirigirle la palabra. "Hombre, te he dicho 'Hola, Rocío, ¿qué tal?' Y casi se cae el banco. Se te ha caído el móvil, la chaqueta...", ha explicado el joven.

Rocío Flores ha criticado la entrevista que ofreció Kiko Jiménez este miércoles en una revista.

"Es cierto", ha asegurado Rocío mirando fijamente al presentador. "No has recibido respuesta ni la vas a recibir, tranquilo", ha contestado la defensora del ex guardia civil de forma tajante provocando el aplauso del público presente en plató.

Kiko Jiménez, sin embargo, ha querido reprochar a Rocío Flores que esa no era forma de actuar. "Yo cuando llegó a plató saludo a todo el mundo. Saludo hasta a los cámaras. Llego y le digo: 'Hola, Rocío, ¿qué tal estás?' Y se le cae todo, así que digo... nada, nada".

Ante la falta de respuesta de la joven a estas acusaciones, Jorge Javier ha querido ir un paso más allá y le ha preguntado directamente a la hija de Antonio David si está cabreada por las declaraciones de Kiko Jiménez este miércoles en una revista.

Kiko Jiménez ha asegurado que no cree la versión de Antonio David.

"Ya no es ni cabreo siquiera. Haces una entrevista poniéndome a caldo que sale el miércoles y el martes me estás pidiendo tabaco", se ha defendido Rocío Flores. "Mi padre habla de su exmujer porque ha formado parte de su vida, tú hablas de mí y yo no soy parte de tu vida. Su relación con Sofía está muy quemada, de Gloria ya ha hablado, por lo que ahora tiene que subirse a mí. No le voy a dar más protagonismo del que tiene por hablar de mí", ha asegurado.

La hija de Antonio David nunca ha querido hablar de lo que le ocurrió con su madre. De hecho, ha explicado que ha tenido la oportunidad de hacerlo y nunca se ha sentado en ningún plató ni ha hecho ninguna entrevista para ninguna revista.

