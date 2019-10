Sofía Cristo saca la cara por Gloria Camila y asegura que está mejor sin Kiko Jiménez

Sofía Cristo (36 años) es una de las colaboradoras de Telecinco que más tiempo ha compartido con Gloria Camila (24) en este último año, por eso ha sido una de las fieles defensoras de la hija de Ortega Cano (65) en su ruptura con Kiko Jiménez (27). Ahora, la hija de Bárbara Rey (69) que actualmente está de comentarista en los platós de Telecinco, ha querido confesar cuál es su punto de vista después de que hayan pasado varios meses de la sorprendente ruptura.

Sofía Cristo habla sobre Kiko y Gloria Camila JALEOS/AGENCIAS

"Creo que es mucho mejor los caminos que han tomado el uno y la otra, que sean muy felices, lo que se merecían era no estar juntos" ha confesado Sofía Cristo. Lo cierto que esta no es la primera vez que habla de esta relación, porque como ya se sabe, muchas han sido las veces que hemos visto a la hija de Bárbara Rey en los platós enfrentándose no solamente a la madre de Kiko, sino a Sofía Suescun (23) cada vez que se ha atacado de forma directa o indirecta a Gloria.

En cuanto al concurso que ha hecho Kiko Jiménez, Cristo ha explicado que: "Yo cuando Kiko ha estado fuera de la casa no me he posicionado, lo he hecho cuando ha estado dentro del reality. Como amiga de Gloria había cosas que aclarar en determinados momentos porque me parecían injustas, pero a Kiko le tengo un gran cariño. Esto lo sabe él y todo el mundo pero le tengo más a Gloria y hay cosas que no voy a permitir si estoy en una mesa debatiendo".

Sofía ha demostrado ser una buena amiga defendiendo a Gloria ante todas las injusticias y acusaciones que se han hecho durante estos meses mientras que ella ha estado completamente callada.

En cuanto a la relación que tiene el Maestro Joao con Pol Badía, Sofía Cristo ha defendido a su amigo: "¿Por qué Pol y Joao no pueden estar juntos? Yo conozco a Joao desde hace mucho tiempo y es muy interesante, tiene mucho éxito con la gente joven, yo lo he visto. Yo a Joao lo he visto con chavales, será algo que tiene él, su personalidad, sus experiencias de vida, algo que a la gente joven le atrae y le llama la atención", ha concluido.

