Gloria Camila preocupa a sus seguidores por su extrema delgadez

Gloria Camila Ortega (24 años) lleva en el punto de mira todo el verano después de que Kiko Jiménez (27) y ella rompiesen la que era una de las relaciones más idílicas del panorama nacional. La hija de Ortega Cano (65) ha estado alejada de los focos mediáticos y ha optado por el silencio, al contrario que su expareja. Lo cierto es que son muchos los que desearían escuchar la versión de la joven, lo que sería un testimonio bastante valioso.

Ver esta publicación en Instagram what’s going on? Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) el 8 Oct, 2019 a las 5:29 PDT

Lejos de las polémicas televisivas que la rodean, Gloria ha dado mucho de qué hablar en sus redes sociales en las últimas semanas debido a su aspecto físico. Lleva todo el verano subiendo diferentes fotografías y muchos han sido los comentarios positivos que ha recibido por parte de sus seguidores, quienes no la dejan tranquila y los que le apoyan en todo momento. Pero también ha recibido críticas, o más bien que comentarios negativos, y es que sus fans han mostrado su preocupación por la extrema delgadez que aparentemente refleja en las imágenes que comparte en el día a día.

La delgadez de Gloria Camila preocupa a sus seguidores. JALEOS

Comentarios como: "Estás muy flaca", "no adelgaces más por favor" o "come un poco más" son los que ha recibido la hija del diestro en su perfil de Instagram. Además, muchos han destacado también el rostro tan serio que tiene la influencer en las imágenes que cuelga, y es que muy pocos saben si está pasando o no por un momento fácil o es que es su técnica profesional para salir todavía mejor en las imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Sometimes less is more Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) el 28 Sep, 2019 a las 11:44 PDT

Independientemente de los comentarios que los seguidores puedan poner o no, todos los familiares de Gloria Camila han confirmado durante el verano que la joven se encuentra perfectamente tras la ruptura con Kiko Jiménez. "No hay mal que por bien no venga", comentó su padre. Sus seres queridos dan a entender que la que fuera concursante de Supervivientes está disfrutando de una nueva etapa en su vida, alejada de polémicas y de los medios de comunicación.

