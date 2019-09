La traición de Kiko Jiménez y 'El Cejas' a Mila Ximénez, al descubierto

Este jueves, Kiko Jiménez (27 años) y 'El Cejas' nominaron a Mila Ximénez (67) de cara a la próxima gala de Gran Hermano VIP 7. Una traición que poco a poco se está descubriendo dentro de la casa de Guadalix.

A escasas horas de que tenga lugar el debate del domingo, Kiko Jiménez ha roto una de las normas fundamentales de los líderes: no desvelar a quién han nominado. El ex de Gloria Camila (23) se lo ha dicho a Estela Grande, quien se lo ha contado a su vez a Adara Molinero y esta a Dinio García (47).

Adara Molinero ha sido la encargada de contarle a Dinio la traición a Mila Ximénez.

"Esto te lo cuento solo a ti, ¿eh?", ha dicho Adara en el búnker, "Estela me dio a entender que ellos habían añadido una persona nueva a la lista y esa era Mila". La lista de nominados estaba compuesta por Dinio, Adara e Irene y, cuando llegaron los líderes no dudaron en nominar a la colaboradora de Sálvame. "No creo que tengan valor de tocar a Mila...", se ha sorprendido Dinio.

Adara ha seguido dando más detalles de lo que la mujer de Diego Matamoros (33) le contó: "Quitaron a Irene y metieron a Mila para que fuese nominada".

Dinio García no ha terminado de creerse la traición de Kiko Jiménez y 'El Cejas'.

Dinio, sin embargo, seguía sin creérselo y le ha espetado: "Kiko no le contaría a Estela algo así", a lo que Adara le ha respondido: "Pues ella hablaba muy segura y me miraba a los ojos".

Este domingo, durante el debate de GH VIP 7 con Jordi González (57), el programa mostrará lo ocurrido en el confesionario a Mila Ximénez. Habrá que esperar a ver cómo reacciona la colaboradora de Sálvame ante esta traición.

Una traición inesperada

Como jefes de la casa, este jueves Kiko Jiménez y Diego 'El Cejas' han tenido la oportunidad de salvar a un compañero de la nominación: Adara, Dinio o Irene Junquera. Sin embargo, los concursantes han decidido utilizar el 'poder del intercambio' para sacar a Irene de la lista y meter así a Mila Ximénez.

El 'Cejas' y Kiko Jiménez decidieron no salvar a Mila Ximénez.

Ambos han reconocido que lo han hecho por "estrategia" (ya que consideran que Mila es una rival fuerte a batir) y que este giro en los acontecimientos hace más interesante la nominación. "Mila está harta de estar aquí. Considero que es una rival fuerte y me apetece exponerla", ha explicado Kiko.

'El Cejas', a su vez, ha asegurado que no le apetece perjudicar a su amiga en la casa y que no le gustaría que ella fuera la próxima expulsada: "Tengo la confianza de que se va a quedar", ha esgrimido.

