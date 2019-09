Pol Badía, destrozado tras descubrir una infidelidad del Maestro Joao

El Maestro Joao acaba de sumar una nueva polémica a su relación con Pol Badía (25 años). Por todos es sabido que el vidente está muy enamorado de su pareja, el ex gran hermano y también exnovio de Adara Molinero (26). Así lo ha confesado él mismo en innumerables ocasiones.

No obstante, su relación ha tenido altos y bajos, sobre todo cuando salieron publicadas unas fotografías comprometedoras del novio del vidente y el actor Fernando Tejero (52) en la portada de una revista de tirada nacional. Desde entonces, muchos han sido los que han asegurado que la relación que ambos mantienen es de interés o que incluso es un montaje.

Pol Badía se rompe en directo. Mediaset España

Este jueves por la noche se vivió una de las situaciones más incómodas en el plató de Gran Hermano VIP 7. Emitieron un vídeo en el que el Maestro Joao le confesaba a Kiko Jiménez (27) y Adara que tenía miedo de que se filtraran cosas de su vida personal. Los dos concursantes no entendían muy bien a qué se refería el vidente y le preguntaban qué es lo que quería decir: "Yo no tengo miedo de lo que pueda hacer él, el malo de esa relación soy yo, yo le he sido infiel y no lo sabe. Tengo miedo de que salga esa información mientras que yo estoy aquí".

Tras finalizar las imágenes, Pol Badía rompía a llorar y el público contenía el aliento en un sepulcral silencio. El hecho de que el joven se llevara las manos a la cara y no soltase ni una lágrima despertó el fantasma del montaje en su relación con Joao. Se desconoce si esto ha sido algo premeditado entre ambos para tener una razón por la que zanjar su relación o por el contrario, ha surgido de manera natural. La realidad es que las redes sociales por unanimidad han reaccionado en contra de la reacción del catalán.

El cutre show melodramático del montaje súper estudiado de Joao y Pol de ayer, superó todos los límites de decencia y ridículo#GHVIP27S — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) September 27, 2019

No me creo nada de nada a Joao y a Pol. Se están montando un montaje para que le metan. Todo muy preparado — Manzana_ácida (@ManzanaAcida) September 27, 2019

El video de Joao y el montaje de la expulsión de Nuria huele a que Pol entra a la casa que asco se ve el montaje a kilómetros que pena.... #GHVIPGala4 — The Killer#11 (@JavindraS) September 26, 2019

El montaje de joao y pol JAAJAJJAAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA LO MAS VERGONZOSO VISTO EN TV #GHVIPGala4 — 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝔀 🍒 (@andrew_mlsb) September 26, 2019

Pol Badía también aseguraba que no se esperaba en absoluto esta actitud por parte de su todavía pareja: "No estábamos bien, no estábamos atravesando un buen momento, no quería hablar de esto pero como él lo ha dicho no tengo otro remedio. Ya no hablábamos como antes ni estamos como antes, en agosto no nos hemos visto ni una vez en todo el mes. Estuvimos tres semanas sin hablarnos. Él entró a la casa y la situación era: tú haz tu concurso, valora si me echas de menos o no y después hablamos, pero no imaginaba esto que acaba de decir. Estoy flipando".

Jorge Javier Vázquez hablando con Pol Badía en 'Gran Hermano VIP'. Gtres

