De Kiko Matamoros a Ángel Garó: los otros inesperados abandonos en 'Gran Hermano VIP'

La casa de Guadalix de la Sierra se ha convertido para algunos rostros célebres de nuestro país tan solo en un lugar de paso, en vez de ser un encierro ininterrumpido durante tres meses. Y es que, por cuestiones tan variopintas como inesperadas, lo cierto es que los famosos han acumulado abandonos por doquier en la historia del reality. Todos entraron con muchas ganas a la casa de Guadalix, pero no todos pueden decir que aguantaron la convivencia. Porque nadie dijo que convivir fuese fácil.

Eso, cuando no entran en juego otros factores, como los médicos y los judiciales. Antes de entrar de lleno en la lista, es de justicia hablar de casos extremos, como el de Oriana Marzoli (27 años), la concursante que más rápidamente ha hecho el petate en el concurso.

Oriana Marzoli durante su fuerte crisis en 'Gran Hermano VIP 6'.

"Estoy como cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma", se justificó. Sus antecedentes son claros: venía de abandonar Supervivientes dos veces. Su caso es el más reciente en la historia y ahora la actualidad ha estado marcada por el abandono médico de Nuria Martínez, y el momentáneo que ha protagonizado Alba Carrillo (33) por temas judiciales. De un tiempo a esta parte, lo que es un hecho es que muchos famosos han estado más fuera que dentro.

1. Kiko Matamoros

Matamoros durante 'Gran Hermano VIP 2'.

Corría el año 2005, durante Gran Hermano VIP 2, cuando Kiko Matamoros (62) cogió la maleta y se fue. Se puede decir que por amor o dependencia emocional de su por entonces mujer, Makoke (50). Fueron 15 días de lo más intensos para el colaborador de Sálvame. "Yo he abandonado para estar al lado de mi mujer", confesaba al presentador del debate, Jordi González (57), insistiéndole en que la decisión no era tan fácil como podría parecer porque tendría que pagar una multa sin haber "cobrado ni un duro por el tiempo que he estado". Más tarde, visitaría la casa, pero solo de visita.

2. Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja en la casa de Guadalix.

Años más tarde del 'caso Matamoros', en 2015, Kiko Rivera (35) también acudió al confesionario para anunciar, tras horas de catarsis emocional, que quería abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. "El no poder darle un beso de despedida a mi madre me está pudiendo", afirmó éste, asegurando que “me acuerdo de que me he ido sabiendo dónde está mi madre y sabiendo que mi familia me necesita".

3. Julián Contreras

Julián Contreras en plena discusión en Guadalix.

En el año 2016, el hijo de Carmina Ordóñez no podía más y reconocía, ahogado por la presión y la opresión, que abandonaba. "No podía más, ha sido una experiencia muy intensa, muy positiva pero se ha convertido en negativa. El viernes tuve un desencuentro con Fran y no estoy cómodo. Se han hablado de cosas en términos que no eran necesarios". Además, explicaba que dentro de la casa se sentía demasiado tenso "por el clima de agresividad que hay". Eso sí, Julián reconocía entonces haberle sacado la parte positiva a su ingreso en el reality: "Me siento mucho más fuerte ahora y creo que me puedo exigir mucho más de lo que me exijo".

4. Ángel Garó

Garó durante uno de sus 'brotes' durante el concurso.

Tras el abandono voluntario de Oriana Marzoli en GH VIP 6, cuando apenas habían pasado dos días del arranque del programa, este vivió otra baja, aunque esta vez de manera temporal. Ángel Garó (54) tuvo que salir de la casa de Guadalix de la Sierra para acudir a un juicio con su expareja, Darío Alberaira, que le interpuso una demanda por presunto maltrato. Cabe decir que su salida, aunque por unas horas, alivió a sus compañeros, ya que se trató de uno de los concursantes más aguerridos.

5. Aurah Ruiz

Aurah Ruiz en el confesionario de 'GH VIP'.

En octubre de 2018, la situación judicial que libraban Aurah Ruiz (29) y el futbolista Jesé Rodríguez (26) se agriaba un tanto cuando se vieron las caras en el juzgado y Aurah, para ello, tuvo que salir de GH VIP. Lo hacía sin mediar palabra con la prensa, ya que se encontraba totalmente aislada y protegida por miembros del equipo del programa. Compareció a través de una videoconferencia desde los juzgados de Colmenar Viejo, y lo hizo ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Más tarde, volvía a Guadalix.

