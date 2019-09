Hablamos con Chari tras convertirse en funcionaria de prisiones: así es su trabajo en la cárcel

Chari Lojo (36 años) vuelve a ser noticia pese a llevar años alejada de la televisión tras su paso por Gran Hermano 12, El reencuentro y GH VIP 3. La gaditana sigue labrándose un futuro fuera de los medios y, muy a su pesar, su último logro profesional ha tenido una trascendencia inesperada para ella.

La famosa exconcursante ha aprobado una oposición para acceder a un puesto de funcionaria de prisiones y lleva tres meses realizando sus prácticas en el Centro Penitenciario de Ceuta, tal y como ha publicado El Pueblo de Ceuta. Ante la repercusión de la noticia, Chari ha expresado a JALEOS su enfado con algunos medios: "Estoy un poco molesta porque es un tema delicado, Ceuta es muy pequeño y todo el mundo se conoce", comenta.

Pese a que ha recibido llamadas para hablar del asunto en televisión, ella ha preferido guardar silencio y seguir luchando por recuperar el anonimato: "Antes de entrar en GH estudiaba y mi idea siempre fue sacar una oposición", afirma la explosiva rubia, que confiesa que el año pasado estuvo a punto de acceder al Cuerpo de la Guardia Civil: "Llegué hasta el final, pero el psicólogo me echó para atrás sin darme una razón. Me imagino que es por el tema de la tele".

Pero si algo mostró Chari en televisión es el fuerte carácter que en su vida personal le ha valido para no rendirse y explorar nuevos horizontes. "Prisiones es una de las cosas que menos me planteaba pero me llamaba la atención", cuenta sobre su nuevo empleo, con el que espera alejarse definitivamente de los medios: "Quiero pasar completamente de ese mundo, he formado parte de GH pero me gustaría tener mi trabajo como cualquier persona normal", motivo por el que le han molestado las noticias publicadas sobre ella en estos días. "No me han gustado los titulares morbosos, yo quería mantener esto en privado", se lamenta.

Chari siempre ha tratado de despojarse del estereotipo de chica atractiva que vive de su imagen y no ha parado de formarse: es diplomada en turismo, administrativa comercial, secretaria de dirección y guía de rutas. Además, ha quedado entre las mejores calificadas de la oposición de Instituciones Penitenciarias, lo cual le ha permitido elegir un destino cercano a su casa: "Espero no arrepentirme porque esto es como un pueblo y a la gente le va demasiado el morbo, pero de momento me tratan muy bien y me siento muy feliz".

Entre las tareas de su puesto en el Cuerpo de Ayudantes de la prisión de Ceuta, Chari se encarga de la vigilancia interna, tratando directamente con los presos: "El trabajo es complicado pero me gusta, estoy mucho mejor de lo que esperaba", relata. Aunque su objetivo es promocionar al Cuerpo Especial y acceder a una subdirección.

Chari Lojo entró en 'GH VIP 3' como reserva tras el abandono de Kiko Rivera y la expulsión de Los Chunguitos. Gtres

El salario neto de los ayudantes de Instituciones Penitenciarias ronda los 23.800 euros anuales, repartidos en 14 pagas, por lo que Chari ganaría unos 1.700 euros netos al mes que se alejan mucho de los elevados cachés que se manejan en televisión. Los funcionarios disponen de 22 días hábiles de vacaciones al año, con seis días de asuntos propios y turnos continuos de mañana, tarde o noche.

Dentro del centro, Chari ha notado su repercusión pública: "Todo el mundo me conoce pero se portan muy bien conmigo, la única diferencia con mis compañeras es que yo tengo que luchar más para demostrar que valgo", asegura. Una batalla contra los prejuicios que generó su experiencia televisiva: "Sé que valgo para esto, pero la gente tiene la imagen que ve en televisión y no piensa más allá".

Sobre las críticas recibidas, asegura que mucha gente no confiaba en que aprobara el examen, aunque lo que más le molesta es que se hayan publicado noticias sin contar con su testimonio: "Han cogido fotos de mi perfil de Instagram y han publicado cosas sin hablar conmigo. Hay gente en Ceuta que piensa que yo he dado entrevistas". Algo por lo que anuncia que se plantea tomar medidas: "Atentan contra mi seguridad porque dan datos como dónde y a qué hora me recoge la ruta para ir al centro", concluye.

