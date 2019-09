Las razones por las que 'La Voz Kids' no cosecha tanta audiencia como en otras temporadas

El pasado 16 de septiembre llegaba, una temporada más, a la parrilla de Antena 3 uno de los formatos más queridos por parte del público de la cadena: La Voz en su versión kids. Se trata de la quinta edición que se colocaba en emisión y, pese a su dato aceptable, ya aterrizaba marcando mínimo para su historial: 17'3 por ciento de cuota de pantalla y 2.303.000 espectadores.

Pues en comparación con el estreno de la primera temporada -26'7 y 4.835.000- la diferencia ha sido considerable. Incluso, en el estreno de la anterior temporada marcó un vigoroso 24'4 y 3.091.000 espectadores. Sea como fuere, lo que parece un hecho es que algo está pasando con La Voz Kids, que está acusando un desgaste progresivo.

Rosario Flores durante uno de los programas de 'La Voz Kids'. Atresmedia

Ahí, el descenso que ha experimentado estas últimas dos semanas, en la que, con sus dos emisiones a la semana -lunes y martes-, el espacio musical ha perdido en el camino 2,3 puntos, quedándose en un 15,6 por ciento y 2.196.000 espectadores. Para conocer cuáles son las posibles causas de este deterioro en forma de audímetro, hay que analizar los cambios de plantilla y personal que ha experimentado el formato.

1. Los miembros del jurado

A lo largo de todas las temporadas, la sintonía entre los coaches y los niños artistas ha dado grandes momentos para el formato. Por ejemplo, Malú (37), Rosario Flores (55) o Antonio Orozco (46) han dejado para la historia grandes momentos emotivos, e incluso simpáticos, con los más pequeños. Sin embargo, en este temporada no está ocurriendo lo mismo, al menos si se le da voz a las redes sociales.

Dónde está Malú para valorar como dios manda a este chaval?, Salvador es un cañonazo ,vaya #AlAlba que se ha marcao #LaVozKids — mlsb_eterna (@_mlsb_eterna) September 16, 2019

Me falta Malú y me sobra Bisbal.🤧#LaVozKids — Blanca🤟🏽🦁 (@_blruiz) September 17, 2019

Viva Malú siempre presente nunca inpresente #LaVozKids 💛 — Aillén🐘🌸 (@aillendiaz_) September 17, 2019

Excelente!!! Y Antonio Orozco? — Asunción CCP42196 (@Mimi_Caceres) September 16, 2019

2. Juanra Bonet en lugar de Tania Llasera, ¿acierto?

Fue en la etapa de Telecinco cuando Tania Llasera (40) era la encargada de animar a los niños a las puertas de su gran actuación. Ella se encargaba de insuflarle ánimos a los más pequeños en el backstage. Regaló excelentes momentos para el espectador y su feeling con los niños estaba implícito en ella. No obstante, no ocurre lo mismo, parece, con Juanra Bonet (45), pese a su simpatía. "No es que Juanra lo haga mal, pero no es lo mismo", "A mí que me perdonen, pero como Tania nadie", son algunos de los comentarios.

#LaVozKids Juanra @ElBonet me caes genial pero echo de menos a Tania Llasera @taniallasera — Inés (@Inesrs) September 16, 2019

Juanra Bonet con esa sonrisa forzada y fingida abriendo puertas, no entiendo nada #LaVozKids — José M Pérez López (@JoseM_Ross) September 16, 2019

3. Jesús Vázquez vs. Eva González

En las primeras temporadas del programa -las de mayor audiencia, hay que puntualizar- quien estaba al frente era Jesús Vázquez (54). Con su traslado a Antena 3, se cambió de presentador y se confió en Eva González (38) al frente del formato. Casualidades o no, con ella llegó, de algún modo, el descenso de audiencia. Si bien la andaluza cae bien al público, hay quien no termina de verla amoldada al formato.

Es que me imagino a los niños creyendo que van a concursar en MasterChef viendo Eva González 😂😂 #LaVozKids — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) September 16, 2019

Eva González es de Sevilla pero habla como si se hubiera criao en Pozuelo de Alarcón #LaVozKids — cindy nero (@pompoomgorrion) September 16, 2019

No hay nada más falso en la TV que el acento forzadísimo de Eva González de hablar un perfecto castellano. #LaVozKids — Marco Acosta (@MarcoAcosta_) September 16, 2019

4. Los asesores de los coaches

Uno de los puntos donde más diferencias se aprecian de esta edición de La Voz Kids con respecto a otras temporadas, es en los perfiles de los asesores que acompañarán a los coaches durante sus valoraciones. En el caso de la asesora de David Bisbal (40), la cantante Niña Pastori (41), cuenta con una gran experiencia y empatía con los más pequeños, pero existen otros asesores que han sorprendido sobremanera, pese a no haberse producido de momento su participación. Ahí, Arkano (25). El ayudante de Melendi (40) no ha dejado indiferente a nadie y han sido muchos los que han cuestionado, a priori, su feeling con los más pequeños: "Con algunos niños se llevará como mucho diez años, ¿qué tiene que aportar?".

Arkano asesor de Melendi en la voz kids. Ya lo he visto todo. — Borderline (@borderline_lud) January 25, 2019

Fantasía es que Arkano vaya a ser el ayudante de Melendi en La Voz Kids. O sea, voy a morir de amor por partida doble. — mercedes (@mercedes11993) January 25, 2019

Melendi y Arkano en La Voz Kids estoy despierta o sigo soñando de la resaca?? — ✨🍭 𝘉𝘶𝘣𝘣𝘭𝘦 𝘉𝘢𝘣𝘦 🍬✨ (@TheDarkStage) January 26, 2019

Me flipa que Arkano, el segundo mejor Main 0 de flow de EUW, sea asesor de la voz kids pic.twitter.com/CUaSrx25T6 — Arnau (@EIlanhey) January 31, 2019

