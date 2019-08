La desastrosa prueba final de 'Boom' que enfadó a Juanra Bonet

Boom sigue sin levantar cabeza. El concurso de Antena 3 no consigue sobreponerse a la salida de los carismáticos Lobos, que ganaron el premio más grande de la historia de la televisión y convirtieron el espacio en el concurso más visto de los últimos 15 años.

Alcanzar un hito tan grande conlleva una gran responsabilidad y ahora la cadena se enfrenta al reto de mantener el tirón con un nuevo equipo de concursantes que vuelva a ganarse la fidelidad de la volátil audiencia. Un desafío en el que, de momento, fracasan estrepitosamente.

En la entrega de este jueves, los Paparajote Team conseguía destronar a Los Pollos Cowboys tan sólo un día después de que estos se alzaran con la victoria. Un desfile de equipos que a priori no favorece para ganar audiencia. Por si fuera poco, la actitud del grupo ganador no era la más adecuada para ganar la bomba final, algo de lo que se percataron tanto los espectadores como el presentador del programa, Juanra Bonet (45 años).

Ha sido un desastre la bomba final #a3boom Y lo peor es que luego terminan bajando el nivel para que puedan acertar y se hace muy aburrido. — sandra (@Real123San) August 1, 2019

#A3Boom

Cada nuevo programa ....nuevos "campeones" .... qué desastre — GatitaLulú (@liaboris) August 1, 2019

El equipo conseguía llegar a la última prueba con tres integrantes, Octavio, Santiago y Juan, ejerciendo éste último de portavoz para responder a las preguntas. Los otros dos concursantes podían, no obstante, ayudar a Juan con sus propuestas antes de dar la respuesta definitiva. Pero permanecían en absoluto silencio durante toda la prueba, dejando al portavoz sólo ante el peligro, una falta de ayuda que le hizo fallar más de la mitad de las preguntas. Cuando estallaba la bomba, el presentador aprovechaba para reprochar la actitud de los concursantes: "Juan, ¿para qué te los has traído? No habéis ayudado nada, nada, nada... Podéis hablar, estabais ahí sin decir nada", aseveraba. Finalmente, ponía una nota de humor a su bronca asegurando que habían dejado al portavoz "como un salmón soltero en una charca".

Lo cierto es que el concurso producido por Gestmusic no logra recuperarse del éxito del pasado y, por el momento, Pasapalabra le ha ganado cada una de las batallas vespertinas. El espacio presentado por Christian Gálvez (39) ha absorbido a la audiencia que abandonó Boom al mismo tiempo que Los Lobos, aprovechando el tirón de la eterna batalla entre Jero y Orestes, un dueto que casualmente se rompía también este jueves con la eliminación del salmantino. ¿Servirá la marcha de Jero como oportunidad para que Boom vuelva a reventar audímetros?

