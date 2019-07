¿Acertarías las 15 preguntas que han hecho millonarios a 'Los Lobos' en 'Boom'?

Los Lobos han hecho historia. Este lunes 8 de julio Valentín, Manu, Alberto y Erundino se han convertido en personajes históricos de la televisión, pero también en millonarios. Juntos y tras meses participando en el programa Boom se han hecho con un bote de 6,6 millones de euros gracias al dinero acumulado que ya tienen en los bolsillos.

Y tú, ¿eres tan listo como ellos? Te retamos:

Los cuatro participantes se han convertido en todo un clásico de la televisión española por su simpatía ante el público, pero también por su inteligencia y persistencia. Todos los integrantes de Los Lobos se conocieron en el popular programa de TVE Saber y ganar donde demostraron su valía, pero ahora con más de 500 programas a sus espaldas se han convertido en auténticos ídolos.

Los Lobos, que ya han entrado en el Libro Guinness de los Récord con la medalla de oro a los concursantes que más tiempo han permanecido en un programa de televisión, también vivieron un momento muy triste. Se trató del fallecimiento de José Pinto, ex compañero del grupo, que murió en febrero de este mismo año de manera repentina. Pinto dejó el programa para volver a una vida más sencilla y centrado en su ganado, su profesión: "La ganadería es mi modo de vida, es mi pan de cada día. La televisión, por mucho dinero que estés ganando, lo puedes ganar hoy pero mañana lo puedes dejar de ganar. Pan para hoy y hambre para mañana", aseguró. Pero sus compañeros no se han olvidado de él y le han dedicado esta hazaña: "Sin él no hubiera sido posible".