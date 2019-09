El polémico Hugo Castejón, segundo expulsado de 'Gran Hermano VIP 7'

Hugo Castejón (47 años) ha sido el segundo expulsado de Gran Hermano Vip 7. En las dos semanas de concurso, el empresario ha logrado convertirse en el azote de la casa de Guadalix, con sus reproches y las discusiones continuas contra sus compañeros del reality.

Aunque la semana pasada logró evitar la expulsión, su actitud en la gala del Límite 48 horas consiguió situar al exnovio de Marta Sánchez (53) en un lugar bastante complejo: no dejaba hablar, discutía, gritaba e interrumpía constantemente a sus compañeros y al presentador. Las redes no tardaron en criticarle y en pedir su expulsión a gritos.

Hugo Castejón se ha convertido en el azote de la casa con discusiones continuas.

Finalmente, esta semana han sido Noemí Salazar y Hugo Castejón los que se jugaban su permanencia en la casa. A mitad de la noche, Jorge Javier Vázquez (49) ha desvelado que el expulsado de esta semana era el empresario.

"He hecho lo que he podido, no ha salido bien y me vuelvo a casa con la tranquilidad de que no he fallado a mis principios y que he durado dos semanas que han sido magnificas", ha dicho el concursante expulsado mientras Noemí Salazar daba las gracias a todos sus fans, seguidores y familiares por ayudarla a seguir cumpliendo su sueño.

Con esta salida de la casa de Guadalix, se ha cumplido el deseo de casi todos los concursantes de GH VIP 7, especialmente el de Mila Ximénez (67). Tras ser la primera en conocer la decisión del público, la colaboradora de Sálvame se ha mostrado feliz: "Creo que el tema de la polémica continuada por una chorrada no te ha beneficiado. Eres un tío con muchos recursos", ha reflexionado Mila Ximénez en el confesionario cuando se ha reencontrado con Hugo Castejón.

Jorge Javier Vázquez le ha recriminado en plató su forma de actuar dentro de la casa de Guadalix.

Jorge Javier Vázquez ha sido muy sincero con él y en su llegada al plató no ha dudado en decirle que su sentencia de muerte la había firmado el martes de esta semana durante el directo, al no dejar hablar a nadie y gritar continuamente a sus compañeros.

Hugo Castejón ha dado la razón al presentador, y ha asegurado: "Yo también me fui con esa sensación amarga pero es complicado que la gente diga cosas de ti y quedarte callado".

El presentador también le ha recriminado que haya intentado seguir la misma táctica de Miriam Saavedra (25) y Carlos Lozano (56), convirtiéndose en el azote de la casa al discutir con todo el mundo. Jorge Javier le ha explicado que esa forma de ser puede haber influenciado en su expulsión porque, cuando el participante de un reality sigue la estrategia de otro anterior, el público le suele castigar porque lo que quiere ver es naturalidad.

