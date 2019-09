Blanca Romero cuenta cómo su hija, Lucía Rivera, le desveló su relación con Marc Márquez

Blanca Romero (43 años) y Lucía Rivera (20) se han convertido en el tándem perfecto -más allá del vínculo madre e hija- tal y como se ha podido comprobar durante un evento de belleza en el que han ejercido de embajadoras. Allí han presentado su propia línea de cosmética profesional desarrollada para enriquecer la piel.

Blanco Romero y Lucía Rivera, derrochan complicidad y cariño.

Romero ha confesado que todavía no conoce al novio de su hija, Marc Márquez (26), pero sí ha asegurado que apoya esa relación mientras la joven sea feliz. Ambas han querido explicar cómo se cuidan y los tratamientos de belleza que se realizan, además de desvelar cómo es la relación entre ellas.

Blanca, ¿cómo se cuida?

Me cuido la piel por la mañana después de hacer deporte. Me hidrato bien, me hago masajes, y sobre todo por el día me hecho mi protector solar este el solo o no.

Es muy exigente con su piel, ¿no?

Sí, la cuido desde hace tres años, antes no me hacia falta pero ya sí. Empiezo a verme las arrugas y las patas de gallo, se notan con el paso del tiempo.

¿Y la alimentación?

Intento llevar una dieta sana durante la semana, pero el fin de semana me como mis cachopos, mi sidra, fruta alguna porque tienen mucha azúcar.

Y en el deporte, ¿verdad?

Sí, intento hacer dos o tres días en semana, soy deportista desde pequeña.

Blanca Romero y Lucía Rivera ejercen como embajadoras de un centro estético. Gtres

¿Ha vuelto a la música?

Sí. Surgió de una manera natural, me acababa de mudar de piso y Martín empezó en a ir al cole. Me aburría y me llamó un amigo para hacer música, me propusieron hacer unos temas y acepté, nos lo pasamos muy bien, los temas me costaban mucho porque eran suaves y no sabía si me veía pero ahora ya son míos los veo súper a gusto, y decidimos tirar hacia adelante. Yo tengo dos lecciones pendientes que son la música y el amor, y no me pienso ir sin aprobarlo.

¿Y cómo va el amor?

Pues igual que con la música, para pasarlo bien y disfrutar, no profundizo más. A mí me gustan jóvenes, tengo que cambiar el registro.

¿Pero tiene algún chico?

No, estoy soltera. Yo creía en el amor a primera vista pero ya no me pasa, me da pereza, no me enamoró a primera vista, ni en la segunda cita, estoy tranquila y soy una mujer independiente. Ya lo tengo todo ordenado, no hay hueco en el horario diario y en casa para una pareja ahora mismo.

¿Conoce ya a Marc?

No, no tengo el placer de conocerle.

¿Cómo se enteró?

Lucía y yo nos contamos todo porque con ella tengo más confianza, le cuento cosas que a Martín no le cuento.

¿Cómo se lo contó?

De una manera muy natural y muy sana. Me parecen un parejón, súper guapos y jóvenes. Me parece una pareja preciosa y son una monada los dos.

