Lucía Rivera tomará medidas legales contra todo el que la insulte por estar con Marc Márquez

Lucía Rivera (20 años) ha dicho basta al acoso que recibe en redes sociales. La hija de la actriz Blanca Romero (43) ha publicado una contundente carta en Instagram en la que asegura que emprenderá acciones legales contra quienes la difamen a ella o a su familia.

Según la modelo, desde que comenzó su relación con el piloto de motociclismo Marc Márquez (26) los insultos han ido a más. Harta de esta situación, la joven ha abierto su corazón para expresar su descontento públicamente.

Historia de Instagram de Lucía Rivera. Redes Sociales

"Estoy cansada. De insultos a mis amigas, a mi familia (a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años) simplemente por tener una relación que, por cierto, desde que empezó mi vida no ha cambiado, yo sigo siendo la misma. Y a partir de hoy empezaré a tomar medidas legales". Y es que la propia Rivera explica que "acepto críticas, porque al final estoy expuesta, pero basta ya de chismes inventados y de intentar tacharme a mí. Las redes sociales no se nos han facilitado para esto, si no para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas FALSAS simplemente para acosarme con nombres ridículos".

A pesar del mal trago, Lucía Rivera asegura que se queda con "lo buenos que sois todos lo que me apoyáis y hacéis críticas CON SENTIDO, esta claro que no soy perfecta porque soy una PERSONA. Una cosa son críticas y otra es acoso y ensañamiento. Y QUE ME LO HAGÁIS A MI... TODAVÍA, PERO A MIS SERES QUERIDOS NO. VIVAN Y DEJEN VIVIR", ha concluido en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram 💤 Una publicación compartida de LUCIA (@luciariveraromero) el 1 Abr, 2019 a las 7:21 PDT

[Más información: Lucía Rivera, de Marc Márquez: "Tengo 20 años, voy a ir conociendo gente"]