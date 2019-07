Lucía Rivera: "Soy demasiado autocrítica. Estoy todo el día maltratándome"

Lucía Rivera (20 años) no ha querido perderse el 25 aniversario de la revista GQ celebrado en Madrid. Con un elegante vestido apropiado para las altas temperaturas, la hija de Blanca Romero (42) ha atendido amablemente a JALEOS y ha hablado de algunas cuestiones que le afectan a ella y a parte de su familia.

La actual pareja de Marc Márquez (26) asegura que ya no se siente 'acosada' por los medios de comunicación, y que en las últimas semanas apenas le siguen para intentar captar instantáneas junto al piloto de motociclismo. Eso sí, ha manifestado su descontento con un periodista que recientemente le ha preguntado si Marc le pedía que fuese más tapada en cuánto a la ropa que esta elige.

Respecto al verano y a si se irá o no de vacaciones románticas, no ha querido desvelar detalles. Sin embargo, algo de lo que sí ha opinado es sobre las polémicas declaraciones sobre el Orgullo de su tío, Fran Rivera (45), con el que no tiene una estrecha relación.

Lucía Rivera en la alfombra roja del 25 aniversario de la revista 'GQ'. Gtres

¿Es una persona muy crítica con su trabajo?

Soy demasiado autocrítica, conmigo más que con los demás. Mi familia me dice: "Lucía, calla ya, que estás muy guapa", pero no. Hasta que no me vea al 100%, estoy todo el día maltratándome.

Es también crítica con los haters...

Para nada, porque lo voy asimilando poco a poco. Hace poco tuve una... pero no fue contra los haters, pero una periodista me hizo una pregunta de muy mal gusto, que era si Marc me decía que me tapara con la ropa, o no. Yo le dije que no, pero vamos, que no fue encarándome. Yo cuando eso bloqueo y ya está, que es lo más fácil.

¿Cómo lleva el 'acoso' que puede sufrir a veces por parte de la prensa?

Ya no sufro acoso porque están muy tranquilos y espero que no se sufra más. Estoy en un momento de mi vida tranquilo, y no me da tiempo a pensar en eso. Supongo que se darán cuenta y me dejarán un poco...

No sé si quiere pronunciarse sobre las declaraciones de su tío, Fran Rivera, sobre el Orgullo, que han desatado la polémica...

Cada persona dice lo que quiere y cada uno tiene que luchar por sus ideas. Yo tengo las mías muy claras, ¡viva el Orgullo!. Yo fui la primera que lo celebré porque adoro a los gays y al mundo gay. El amor es libre y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Que cada uno luche por lo suyo, porque ya sabéis que yo con Fran no tengo una relación muy amplia. Este Fran, este Fran... anda que...

Y el verano, ¿cómo se está portando?

Todavía estoy trabajando. Me queda media semana dura y luego ya se acabó. Me iré de vacaciones, y aunque no tengo secretos, no os lo voy a contar -risas-.

En una buena compañía, ¿no?

Eso siempre -risas-.

