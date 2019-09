Cayetano Martínez de Irujo recibe el alta hospitalaria tras su operación intestinal

Cayetano Martínez de Irujo (56 años) ha recibido el alta hospitalaria este viernes. El hijo de la duquesa de Alba permanecía ingresado en la clínica madrileña de la Luz desde el pasado 18 de septiembre recuperándose de una operación intestinal.

El jinete ha abandonado el recinto en la tarde de este viernes, según ha informado ¡HOLA!.

Cayetano Martínez de Irujo en una imagen reciente.

Cayetano tuvo que ser ingresado de urgencia la semana pasada aquejado de un fuerte dolor en la zona abdominal. Tras un examen médico, le diagnosticaron una obstrucción intestinal y fue operado por el prestigioso doctor Enrique Moreno.

Por estos motivos de salud, el hijo de la duquesa de Alba ha tenido que cancelar la presentación del libro De Cayetana a Cayetano, prevista para el pasado lunes 23 de septiembre en el Hotel InterContinental de Madrid. El acto de presentación se ha pospuesto hasta que el aristócrata pueda retomar su vida normal.

Cayetano Martínez de Irujo en un montaje JALEOS junto al libro que acaba de publicar.

El hijo de la duquesa de Alba ha tenido que pasar por el quirófano casi una decena de veces: "He tenido desde 2014 ocho operaciones y me había quedado un bultito aquí, parecía un torero, parecía que se iba a cerrar y resulta que hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta. Como hago mucho ejercicio, cuanto más musculaba, más se abría. Había que repararlo y me han puesto una malla grande, estuve un par de semanas muy fastidiado", confesó el jinete el pasado mes de abril, tras ser operado porque tenía abierta la pared abdominal.

Arropado por los suyos

Durante los días que ha permanecido ingresado en la clínica madrileña de la Luz, ha recibido la visita de familiares y amigos cercanos, entre los que han destacado su actual pareja, Bárbara Mirjan (23); su exesposa Genoveva Casanova (42); y su hija Amina (18).

La expareja del jinete fue de las primeras en visitarle. Acudió al hospital madrileño con el rostro muy serio, los ojos cubiertos por unas grandes gafas de sol y un vestido de manga larga con estampado floral en tonos azules. A su salida de la clínica, Genoveva no quiso hacer ningún comentario sobre la evolución de Cayetano a los medios.

Genoveva Casanova y Bárbara Mirjan durante su visita a Cayetano Martínez de Irujo en el hospital.

Poco después accedió al centro Amina, hija del jinete, mucho más sonriente, vestida con un look informal y cómodo compuesto por unos pantalones largos caquis, una camiseta negra de manga corta y unas zapatillas oscuras.

Bárbara Mirjan, su actual novia, también ha permanecido junto a Cayetano Martínez de Irujo. En las pocas ocasiones que ha abandonado la clínica se la ha visto vistiendo unos vaqueros claros, una camisa blanca con estampado de rayas azules; y un maxibolso en color rojo.

