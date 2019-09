Cayetano Martínez de Irujo, operado de urgencia por una obstrucción intestinal

Cayetano Martínez de Irujo (56 años) ha sido operado este miércoles 18 de septiembre tras ser ingresado de urgencia en la clínica La Luz de Madrid, donde se ha puesto en las manos del prestigioso cirujano Enrique Moreno. El hijo de la desaparecida duquesa de Alba ha vuelto a sufrir una obstrucción intestinal, problema que le ha llevado a ser intervenido quirúrgicamente. Ahora mismo se encuentra en planta recuperándose en el citado centro hospitalario.

Es por esta triste noticia que la presentación del libro De Cayetana a Cayetano prevista para el próximo lunes 23 de septiembre en el Hotel InterContinental de Madrid, se cancela por motivos de salud. El acto de presentación del libro se pospone hasta que los médicos le den el alta hospitalaria y pueda recuperar su vida normal. Desde la editorial La Esfera de los Libros informaremos de la próxima fecha en cuanto sea posible. Así lo ha confirmado en un comunicado la editorial La esfera de los libros, quienes desean al jinete una pronta recuperación.

Cayetano Martínez de Irujo en un montaje JALEOS.

Su última intervención quirúrgica tuvo lugar el pasado mes de febrero, mes en el que vieron que tenía abierta la pared abdominal, algo que los médicos no pudieron solucionar del todo en su día. Y es que desde hace casi cinco años, los problemas intestinales no han dejado de darle sustos a Cayetano.

Lo cierto es que durante el pasado mes de abril el Conde de Salvatierra narró en una entrevista todas sus operaciones, algunas de ellas por el mismo motivo que hoy le obliga a estar ingresado: "He tenido desde 2014 ocho operaciones y me había quedado un bultito aquí, parecía un torero, parecía que se iba a cerrar y resulta que hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta. Como hago mucho ejercicio, cuanto más musculaba, más se abría. Había que repararlo y me han puesto una malla grande, estuve un par de semanas muy fastidiado", confesó el jinete. Para entonces ya se encontraba totalmente recuperado, podía hacer vida normal y también practicar deporte.

Cayetano Martínez de Irujo en una imagen de 2018. Gtres

Cayetano Martínez de Irujo siempre ha llevado sus nueve cirugías y todo lo que a su salud respecta con la mayor discreción posible hasta todo hubiese terminado y por fin pudiese contar que todo estaba bien. Pero parece que en la actualidad la salud le ha vuelto a jugar, de nuevo, una mala pasada, volviendo a recaer en lo que ya formaba parte del pasado: "El 2014, 2015 y 2016, fueron los peores años de mi vida, por todo lo de mi madre. He tenido que superar cosas y yo ya no me veía ora vez reactivándome", confesó hace meses.

