Amador Mohedano carga contra Fidel Albiac: "Ha intoxicado mucho"

Desde que comenzó Gran Hermano VIP 7, mucho se ha hablado de la relación entre Rocío Carrasco (42 años) y sus hijos. Como bien sabemos, la madre no tiene ningún tipo de contacto con ellos, además estos han decidido vivir con su padre y la mujer de este. Lo cierto es que la hija de Rocío Jurado ha estado en el candelero desde que falleció la artista debido a las diferencias constantes diferencias que han acabado mermando la relación con su familia materna, algo que ha suscitado comentarios sobre su supuesto carácter complicado.

Esta semana se ha celebrado el cumpleaños de 'la más grande' y su hermano Amador Mohedano (66) ha estado allí para homenajearla de nuevo. El que fuera marido de Rosa Benito (63) no ha tenido reparos para comentar la presencia de Antonio David (43) en el concurso: "Qué bien Antonio David, me ha gustado mucho", ha afirmado. Además, también se ha posicionado en el conflicto entre el ex guardia civil y Rocío Carrasco: "Yo sé que él lo ha pasado muy mal con mi sobrina. Tiene que ser bastante duro y a la chiquilla [Rocío Flores] se le nota que tiene ganas de que el padre disfrute, que esté bien".

Amador está seguro de que Antonio David hará un buen papel en GH VIP: "Yo creo que nos puede sorprender conforme vaya avanzando el concurso, por lo menos finalista yo sí lo veo", confiesa.

Amador se posiciona de parte de Antonio David Flores. Gtres

En cuanto a la nula relación que tiene Rocío Carrasco con la familia Jurado y con sus hijos, Amador Mohedano considera que Fidel Albiac (46) tiene gran parte de la culpa: "Nosotros creemos que Fidel ha intoxicado mucho. A la vista está y lo estáis viendo, ella sigue sin tener relaciones con nadie y yo no tengo más remedio que pensar que Fidel está detrás haciendo limpieza", sentenciaba el hermano de la folclórica.

Sobre lo que se está debatiendo en muchos programas de televisión y que nadie puede contar públicamente -el motivo por el que Rocío Flores no tiene relación con su madre, Rocío Carrasco-, Amador ha confesado que no sabe qué es lo que ocurrió: "Yo una vez le pregunté y me dijo 'tito, ya un día que yo me vea contigo sentada te lo contaré', pero no sé qué pasó exactamente. Por rumores sí, como todo el mundo".

El exmarido de Rosa Benito ha recordado cuándo se produjo el primer distanciamiento entre Rocío Carrasco y él: "Desde el especial de televisión -Rocío Siempre, que se emitió en TVE-, ellos lo planificaron y yo les ayudé. Mi hermana Rocío me lo pidió de rodillas, me dijo: 'Amador, que esto como tú no estés no se hace'. Yo me quería ir porque vi que por detrás me habían hecho un boicot", afirma.

El hermano de Rocío Jurado mantiene buena relación con Rocío Flores. Gtres

Finalmente, Rocío y Fidel se retiraron del proyecto, algo que les reprocha Amador: "Ellos se quitaron del medio. El que se tragó todo con Rocío fui yo, ella estaba con dolores otra vez y fue muy cruel", se lamentaba quien ejerció como mánager de la artista durante toda su carrera.

Con estas declaraciones, Amador rompe su silencio sobre los motivos del distanciamiento con su sobrina Rocío Carrasco. A pesar de ello, el padre de Chayo Mohedano (40) asegura que se encuentra en un buen momento personal, ya que sus problemas con Hacienda van en camino de resolverse y su salud, según afirma, está perfectamente a pesar de que llegó a decirse que padecía cáncer.

