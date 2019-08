El proyecto sobre Rocío Jurado nunca antes visto: los familiares que no aparecen en él

La figura de Rocío Jurado regresa con más fuerza que nunca a los corazones de sus seres queridos justo cuando se cumplen 13 años de su fallecimiento. Y su impronta retorna esta vez alejada de toda polémica sobre líos familiares y desavenencias acerca de ese museo en Chipiona que parece no abrirse nunca. Ahora, el nombre de Rocío vuelve en forma de proyecto literario: un libro nunca visto antes, intimista, de la Jurado más humana y cercana. La auténtica, la de puertas para adentro.

"Porque a nivel profesional no necesita ningún reconocimiento", apostilla la escritora y periodista Marina Bernal, la encargada de darle forma a este sentido e inédito homenaje. JALEOS se ha puesto en contacto con ella para conocer más detalles de Canta, Rocío, canta, como se ha titulado este libro que estará a la venta a partir de este 27 de agosto.

La portada del libro de Marina Bernal. Cedida

Como adelanto, en el libro han participado diez periodistas que frecuentaron a la intérprete -y la conocieron bien- y también tres familiares; Amador Mohedano (65), Gloria Mohedano y José Ortega Cano (65). Ni rastro de hijos ni qué decir de Rocío Carrasco (42), la hija siempre ausente en todo homenaje público en Chipiona. Eso sí, esta vez no hay polémica. No se trata de desplantes ni de ausencias dolorosas. "No se podía plantear que participaran más personas por una cuestión de espacio. Se ha tratado de un hilo conductor periodístico; 13 años, 13 personas que hablan sobre Rocío. Son todos los que están, pero no están todos los que son", explica, solícita, Bernal. De hecho, lejos de desavenencias, "toda la familia ha confirmado su asistencia" a la presentación del libro.

¿Cómo surge la idea del libro y cuándo ve la luz?

El libro se presenta dentro de la décima semana cultural de Chipiona. Tengo mucho material recopilado de Rocío. Yo prácticamente empiezo a ser periodista siguiendo a Rocío Jurado, cubriendo sus galas. He tenido oportunidad de seguirla profesional y personalmente. A nivel personal he compartido muchas cosas con ella, como nuestro amor por Chipiona.

Un bonito homenaje.

Me parecía muy bonito que una vez transcurrido un tiempo prudencial desde su muerte, porque inmediatamente después no me apetecía sentimentalmente, hacer esto. 13 años después ha llegado el momento de hacer un análisis de forma de ser y de humanidad. Como artista no necesita ningún reconocimiento, pero es bueno saber cómo llegó donde llegó. Era un ser humano fuera de lo común.

¿Por qué se titula 'Canta, Rocío, canta'?

Canta, Rocío, canta es un texto de Rafael Alberti. Rocío y él tenían una gran amistad y le escribió un poema. Alberti estuvo en Chipiona viendo cantar a Rocío y ese poema abría sus espectáculos. En el texto, la palabra que se repite con insistencia es canta, canta, canta. Además, ese poema está a los pies de la tumba de Rocío. Es un poema definitorio de su vida. Nació para cantar.

La periodista Marina Bernal junto a Rocío Jurado. Cedida

El libro es un viaje por su vida.

Es un viaje por su personalidad. Hemos hecho una selección de más de 4.000 fotografías y hemos seleccionado 150. Todo forma parte del archivo de más de 30 años siguiéndola profesionalmente, pero además hay imágenes inéditas de colecciones privadas de gente de Chipiona. De cuando era niña, joven.

Es que Chipiona fue muy especial para ella.

Siempre dijo que sus últimos días los pasaría aquí. Le decía a una amiga que cuando fuera mayor sería una persona muy gorda, porque le encantaba comer, disfrutaba comiendo. Lo que pasa es que tenía un problema; muchas alergias alimenticias.

¿Cómo se plantea el libro?

La idea es que 13 años después, 13 personas hablaran de ella. Personas que la conocieran bien. 10 periodistas y tres familiares que la conocieron bien: sus hermanos, Amador y Gloria -Amador es el que más horas de vida compartió con ella y Gloria era su compañera de vida- y Ortega Cano. Fue un hilo conductor periodístico lo de 13 años, 13 personas.

¿Quiénes son algunos de esos periodistas?

Jesús Quintero (79), íntimo amigo. Él le hizo su última entrevista en televisión. Carlos Herrera (62), otro gran amigo. De hecho, cuenta Carlos que cuando se casa en secreto con Mariló Montero (54) le echó una bronca descomunal Rocío por no decírselo. Javier Osbone, el que fue director adjunto de ¡HOLA! y Diez Minutos. Les unió su sentimiento de exiliados. Los dos eran de Cádiz. Luis del Olmo (82); Rocío canta en la cabecera de su programa con Monserrat Caballé. Antonio Burgos (76), le quería hacer su biografía cuando se recuperara de la enfermedad. Isabel Gemio (58); la conoció en una rueda de prensa cuando ella era una periodista joven y la protegió desde entonces. A Nieves Herrero (62)siempre le cantaba Como una ola. Con Rosa Villacastín (72) se llevaba muy bien pese a que ella publicó algo que no le gustó. Respetaba mucho el trabajo de los periodistas. Javier de Montini y Tico Medina (84) también la conocieron bien.

¿Por qué no participan sus hijos?

Es que no se pudo plantear siquiera, pero su faceta de madre sí aparece en el libro. Era muy madre con todos. Ejercía de madre con todo el mundo, con sus hijos, sus amigos...

¿Cuándo y cómo será la presentación?

La presentación para los medios será este martes 27 en el salón de plenos del Ayuntamiento y después se presenta también en el claustro del santuario de Regla, una joya arquitectónica de Chipiona. Ahí es donde se casó con Pedro Carrasco y donde tiene lugar su misa funeral. El 26 por la noche hay un pregón cortesía de Manolo Jurado, primo de Rocío. Toda la familia ha confirmado su asistencia, excepto Rocío Carrasco porque nunca viene a ningún acto público de Chipiona.

Ella no asiste nunca.

De hecho, hace años se inauguró una calle a Pedro Carrasco y tampoco vino. Ella decidió despegarse por decisión propia. El dolor cada uno lo gestiona como puede. No quiere decir que nadie lo sienta más que nadie.

