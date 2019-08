Rosario Mohedano ofrecerá un concierto gratuito tras su polémica cancelación en Chipiona

Rosario Mohedano (40 años) ha vivido una semana complicada. La cantante se vio obligada a suspender su concierto en Chipiona el pasado 15 de agosto, una cita muy especial en la que recordaría a su tía Rocío Jurado. Sus fans mostraron su enfado al conocer esta cancelación en el último momento, una situación que llevó a Amador Mohedano (65) a intervenir. Las declaraciones de su padre, sin embargo, contradicen ahora las explicaciones de la agencia de representación de Rosario.

Y es que el padre de Chayo explicó en la presentación de la Semana Cultural de Rocío Jurado que su hija no actuó por problemas vocales: "Rosario venía del norte y yo por la noche estuve hablando con ella. Me dijo que venía un poco mal con la voz y eso fue lo que paso". No obstante, el equipo de representantes de Rosario Mohedano desmienten esta afirmación.

Desde Crisel Comunicación informan que la suspensión se debió a problemas técnicos que no tenían nada que ver con Rosario: "Tras el obligado aplazamiento del concierto previsto el pasado 15 de agosto en el Recinto Virgen de Regla de Chipiona debido a los problemas técnicos que surgieron a última hora y tras valorar todas las opciones posibles en un margen inferior a 24 horas desde que se le notició a la artista y no poder resolverlo en ese tiempo, os informamos que disponemos de nueva fecha y recinto para celebrar el concierto y tendrá lugar el: 5 de septiembre a las 23.00hs en la Explanada de Regla (FRENA al Santuario) de Chipiona".

Un concierto gratuito para todo el pueblo de Chipiona con el que intentan solventar los problemas suplir los problemas derivados de la cancelación del anterior. Además, la gestión la llevará el propio ayuntamiento de la ciudad: "En esta ocasión no se llevará a cabo con ninguna empresa externa, todo se realizará de la mano del Excelentísimo Ayuntamiento de Chipiona, en colaboración con la propia oficina de la artista y con entrada libre".

Un comunicado en el que reiteran las disculpas hacia los fans de Chayo y dejan claro que la cancelación no fue culpa de ella, algo que no coincide en nada con la versión de Amador Mohedano: "Siendo conscientes de la repercusión que tuvo este hecho, en nombre de la artista y en el de todo su equipo queremos pedir disculpas por los posibles perjuicios, molestias e inconvenientes causados aclarando que fue una decisión AJENA A LA ARTISTA Y A SU OFICINA, Por lo que informamos de nuevo a quienes ya habían adquirido sus localidades que el importe de las mismas les será reintegrado a través de los punto de venta autorizas en los que dichas entradas fueron adquiridas".

[Más información: Amador Mohedano explica el motivo por el que Rosario canceló su concierto en Chipiona]