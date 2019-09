La confesión más dura de Cayetano Martínez de Irujo: "La cocaína me perturbó por completo"

Este inicio de curso será un día muy especial para Cayetano Martínez de Irujo (56 años). Tras tiempo trabajando en ello, el jinete publica De Cayetana a Cayetano, un libro autobiográfico que recoge las memorias del hijo de Cayetana de Alba y promete ser tan interesante como perturbador para algunos, ya que contará aspectos de su vida que jamás se ha atrevido a hacer públicos hasta ahora, como sus trágicos episodios con la droga, los abusos sexuales y los entresijos de su relación con Mar Flores (50). Por no hablar de ese desconocido y breve romance con la infanta Elena (55).

No cabe duda de que la vida del hermano de Eugenia Martínez de Irujo (50) ha sido una de las más perseguidas por la prensa del corazón y ahora, tras años de conflictos con los medios, se ha lanzado a contar, de su puño y letra, paso a paso cómo ha sido verdaderamente su vida.

El jinete en una imagen de 2018. Gtres

Será la primera vez que Cayetano desvele aspectos complicados de su personalidad, así como su flirteo con el mundo de las drogas y la noche. En este punto, Cayetano hablará sin cortapisas, a calzón quitado. "Me acerqué a las drogas y la cocaína me perturbó por completo. Pocholo (56) era mi compañero, entre él y yo manejábamos el cotarro. Él pegaba saltos y yo no había nacido para brincar por las pistas de las discotecas. Fueron cinco años de vorágine hasta que me planté y me hice una pregunta reiterativa '¿Qué hago aquí?'", avanza en LOC. De aquellos años de desfase, asegura, ha extraído algo positivo y señala al deporte como ese balón de oxígeno que llegó a su vida en el momento idóneo. "Después de la fiesta, me iba a montar cinco caballos. Nunca abandoné mi responsabilidad diaria, aunque acudiera sin dormir. Esa fue mi única y gran virtud. A mí me salvaron el deporte y mi fuerza de voluntad para seguir levantándome cada día. También la peste equina, que me obligó a salir de España", relatará en su libro.

De esta manera, el hijo de la Duquesa de Alba se ha abierto en canal para hablar sobre los temas más polémicos de su vida y de los que nunca ha hablado en público. Se trata de la primera vez que Cayetano Martínez de Irujo habla de esta forma de algo que concierne a su vida privada. En esta suerte de catarsis por su vida también departirá sobre sus relaciones sentimentales. No solo de las conocidas, como Mar Flores, sino también de las que nunca trascendieron, como la que protagonizó con la infanta Elena y, sobre todo, con una señora mayor que, en sus palabras, le pagaba 20.000 pesetas por estar con él, cuando por entonces tan solo tenía 16 años.

En los demás capítulos aparecerán, de seguro, otras cuestiones sobre su vida no menos controvertidas, como su relación con sus hermanos, con Jesús Aguirre y, sobre todo, con su madre. Sea como fuere, hay quien entiende este libro como una suerte de 'bomba de relojería' que está a la venta el próximo 4 de septiembre. "Pertenecer a la Casa de Alba es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad que exige un altísimo precio a pagar: la pérdida de tu capacidad para decidir sobre tu propio destino. Cayetano ha pagado ese precio con creces y, por primera vez, con sinceridad y valentía, nos revela en este libro conmovedor aspectos desconocidos de su vida y muchos secretos de la familia más aristocrática de España", reza el texto de presentación de la obra.

