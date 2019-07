Hace unos días, los nietos de la Duquesa de Alba cumplían su mayoría de edad y sus rostros salían por primera vez en los medios. A raíz de esto, los hijos de Genoveva Casanova (42 años) han emitido un comunicado a todos los medios de comunicación españoles en los que confiesan no querer participar en la vida pública en la que siempre ha estado presente su padre. Cayetano Martínez de Irujo (56) ha querido hablar por primera vez sobre el comunicado en el que sus hijos, Luis y Amina, reniegan de los focos y prefieren mantener su vida en el anonimato y no situarse día sí y día también en el foco mediático, además de explicar en qué punto se encuentra su relación con sus hermanos.

Cayetano Martínez de Irujo se siente machacado públicamente JALEOS/AGENCIAS

"Han visto lo que he sufrido con ciertos programas que me han machacado y he tenido muchos juicios muy desagradables. Ellos han vivido mi sufrimiento y siempre su madre y yo les hemos protegido. Cuando me llamaron para contarme esto, me sorprendió. Se quedaron asombrados con que el día de su cumpleaños saliera todo lo que salió y siempre se han sentido protegidos y no quieren vivir lo que hemos vivido, sobre todo yo. Hay que darles la potestad de que ellos decidan por sí mismos" ha comentado Cayetano Martínez de Irujo sobre el comunicado que han enviado sus hijos.

Sobre la reconciliación de Isabel Pantoja (62) con Telecinco, cadena por la que él se ha sentido machacado, el hijo de la Duquesa de Alba ha confesado que: "No tengo nada que ver con Isabel Pantoja, somos muy diferentes. Yo soy una persona pública porque he nacido en un sitio determinado y soy de interés público, pero a mí me han machacado muy injustamente".

Cayetano en la Feria de Abril de Sevilla. GTRES

En cuanto a la mala relación que casi siempre ha tenido con sus hermanos explica que: "Al final, los hermanos son siempre hermanos", de lo que sí que ha querido hablar más abiertamente es de los gustos musicales que ha heredado de su madre, sobre todo por el flamenco: "Ahora formo parte del patronato de Manuela Carrasco con una fundación en Sevilla para conservar el flamenco". Otro detalle sorprendente es la buena relación que tiene con su cuñado Narcís, quien va a ser su muleta para organizar el cumpleaños de Luis y Amina: "Narcís nos traerá a alguien, es el cuñado fenómeno".

Lo cierto es que los herederos de Cayetana de Alba nunca han ocultado sus diferencias. Aunque recientemente Eugenia Martínez de Irujo restaba importancia a las disputas entre Cayetano y su hermano Carlos, reconociendo que no son "una familia piña" y desvinculándose de las discusiones puntuales entre sus hermanos.

