Paz Padilla, muy preocupada por la salud de su marido Juan

Paz Padilla (49 años) no atraviesa por su mejor momento. La presentadora de Sálvame tiene una gran preocupación en estas últimas semanas: la salud de su marido, Juan Vidal, con el que se casó en 2016. Al parecer, el abogado "está enfermo y está siguiendo un tratamiento desde casa".

Aunque se desconoce el motivo de su dolencia debido al hermetismo de Paz con sus asuntos de índole privada, durante el fin de semana en el que la actriz tenía previsto actuar en Valencia con su función teatral, Vidal fue ingresado en el hospital de forma inesperada. Según el entorno del matrimonio, no se encontraba bien y decidió acudir al médico, que tras realizar una serie de pruebas recomendó que permaneciese ingresado en el centro médico. Los resultados no fueron buenos, por lo que Paz no quiso separarle de él en ningún momento.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Así lo asegura la revista Lecturas, quienes afirman que este es el motivo por el que la gaditana se vio obligada a suspender la función que tenía prevista en el Teatro Olympia de Valencia, y también las del siguiente fin de semana en Santander. Esta realidad se aleja a la versión que dio Paz Padilla en su programa, donde aseguró que "su ausencia en el teatro se debía a que había sufrido un cólico nefrítico, y que, aunque se sentía algo dolorida, iba mejorando". La presentadora pidió perdón públicamente por tener que cancelar la función, y por si esto pudo suponer alguna molestia para las personas que tenían comprada su entrada.

Lo cierto es que la humorista deberá seguir al frente de Sálvame durante estas semanas, en las que tanto Jorge Javier Vázquez (49) como Carlota Corredera (45) están de vacaciones. Por el momento seguirá al frente del formato, que será lo único que la separe durante unas horas de su marido, que se ha convertido en su prioridad en estas últimas semanas.

Una bonita historia de amor

La pareja se dio el 'sí, quiero' en el año 2016 con una boda de ensueño en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz). Ambos se conocieron cuando eran adolescentes, pero por el bien de los dos decidieron tomar caminos separados. Paz se mudó a Madrid y su marido se quedó en Cádiz trabajando.

Paz Padilla y Juan Vidal durante su boda en Cádiz. Gtres

Pero la vida les sorprendió casi veinte años después, cuando, sin esperarlo, se volvieron a encontrar: "Lo olí y sentí que estaba en casa". Fue muy especial", contó Paz en una entrevista.

Además, Vidal mantiene una excelente relación con Anna Ferrer (22), la hija de la presentadora, algo que fundamental para ella. En estos momentos delicados, la joven graduada en Economía estará al lado de su madre, ya que es uno de sus máximos apoyos.

