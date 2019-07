Momento histórico: El reencuentro entre Isabel Pantoja y 'Sálvame' en pleno directo

Isabel Pantoja (62 años) ha vuelto a hacer historia en las tardes de Telecinco. En esta ocasión, y aprovechando su paso por Mediaset con el fin de grabar un spot publicitario, ha protagonizado un momento histórico en televisión: su reencuentro con gran parte de los colaboradores de Sálvame.

El plan de Paz Padilla (49), junto a Anabel Pantoja (33), Mila Ximénez (67) y Gustavo González (53), ha sido todo un acierto. La presentadora ha acudido en su búsqueda al saber de primera mano que la artista se encontraba en las inmediaciones de Telecinco. Sálvame ha conseguido encontrarla y ha podido hablar con ella durante diez minutos, sin ningún tipo de inconveniente por parte de Isabel.

Isabel Pantoja, Paz Padilla y Gustavo González.

Un encuentro cordial en el que Isabel ha llevado, como siempre, la voz cantante. Ha mantenido una actitud bastante sosegada y calmada, y esto ha provocado que Mila Ximénez le haya dedicado unas bonitas palabras, después de todas las diferencias que ambas han tenido años atrás.

Para Mila, Isabel ha pasado de ser su enemiga íntima a convertirse en su superviviente preferida: "Ahora me van a llamar pelota por esto, pero ven para acá", le dice la colaboradora a Isabel. "Después de estos meses te he cogido cariño", cuenta la Ximénez, mientras la artista ha respondido que "yo no te he hecho nada".

Las dos han protagonizado la imagen menos esperada, y es que no han dudado en fundirse en un bonito abrazo, demostrando que "después de la tempestad siempre llega la calma".

Mila Ximénez e Isabel Pantoja se funden en un abrazo.

Parece que entre ambas acaba de comenzar una amistad en la que tienen mucho de qué hablar y mucho que saber la una de la otra. Pero antes de conocerse en profundidad, Isabel ha querido explicar y matizar el por qué no sale mucho de Cantora: "Yo soy la más feliz del mundo dentro de Cantora porque abres la puerta y hay 500 hectáreas para disfrutar… ¿Tú te quieres venir conmigo? Vente". La invitación está hecha, y ahora solo queda esperar a la decisión de la colaboradora.

Paz Padilla también ha tenido su momento de protagonismo junto a Isabel, y es que al preguntarle sobre si el programa le había hecho mucho daño en los últimos diez años, la respuesta por parte de la exsuperviviente no se ha hecho esperar: "No hace daño quien quiere sino quien puede. Habéis estado 10 años hablando de alguien que no conocíais. O te unes a tu enemigo o te lo echas a la espalda". Yo tenía mala relación con la cadena hasta que hablé con la persona adecuada. Vine con mi corazón, duré un año y se acabó. Y hace un año vino esa persona a buscarme y yo he vuelto con mi corazón y con alma".

