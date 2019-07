Nueva foto de Olvido Hormigos con el vestido de la polémica: descubrimos la historia oculta

La pasada semana el nombre de Olvido Hormigos (48 años) -en los últimos tiempos alejado de bullicio mediático por decisión propia- volvía a la primera línea de fuego tras ver la luz una imagen suya en Twitter. En cuestión de minutos, se hizo viral y se llenó de reacciones.

En la instantánea, la exconcejala de Los Yébenes aparece al volante de un Audi ataviada con un sensual vestido negro que dejaba adivinar no solo su esbelta anatomía, sino también unas atrevidas aberturas laterales en su outfit que dejaban poco a la imaginación.

Hormigos posando para EL ESPAÑOL con el vestido de la discordia.

En realidad, una publicación más de las muchas que cuelga en su red social. En apariencia, nada nuevo ni extraordinario en su día a día: el selfie es su aliado. En esa línea, tanto sus seguidores como detractores dieron por hecho que la que fuera política socialista había querido 'subir la temperatura' de manera voluntaria y fueron muchas las voces críticas que se alzaron con comentarios censores como "eres demasiado mayor" para lucir ese tipo de ropa. En medio de la vorágine, ella, acostumbrada a los haters, responde supuestamente con una frase contundente: "No me importa que me critiquen. De ahora en adelante subiré lo que me dé la gana".

Había subido esta foto y la borré porque alguien me llamo " vieja ridícula" porque a mis 49 años me visto de esta manera, pero saben que?

NO ME IMPORTA QUE ME CRITIQUEN

de ahora en adelante subiré lo que me de la gana, buen día para todos 😘 pic.twitter.com/UVAKt9QLUW — Olvido (@_OlvidoHormigos) July 24, 2019

La sorpresa llega cuando JALEOS se pone en contacto con Hormigos para conocer cómo se encuentra tras las críticas y el alcance que estas han tenido en su ánimo. Nada más descolgar el teléfono, y una vez planteada la razón de la llamada, Olvido zanja educada: "Yo no he subido nada. Se trata de una cuenta falsa haciéndose pasar por mí". Según Olvido, esa imagen no está subida en la actualidad en su cuenta oficial de Instagram -cabe decir, la única que ella gestiona-, aunque no descarta que cuando se la tomó la hiciera pública. Y es que, no se trata de un selfie reciente ni mucho menos.

"Esa imagen es de hace al menos dos años en Ibiza, no es actual. La verdad es que no he denunciado la cuenta falsa de momento porque ya lo hice hace tiempo y no sirvió para nada", explica Hormigos a este medio. Además, aclara, el vestido es de corte playero y se lo compró en Ibiza, el único lugar en el que se atrevió a ponérselo por su voluptuosa forma: "Ni siquiera me lo pongo ni en mi pueblo ni en Madrid". Aprovechando la conversación, la exconcejala desvela a este periódico la firma de su outfit, Religión.

La fotografía que Olvido hace llegar a EL ESPAÑOL en la que destaca la firma 'Religión'.

Solícita, Olvido no duda en compartir con JALEOS de nuevo el vestido a modo de reivindicación -tras buscarlo en su armario: "No lo tenía localizado", apostilla-. En esta ocasión lo luce en exclusiva. En la imagen, a la que solo ha tenido acceso este medio, aparece Olvido con el traje, en la postura propicia para dejar ver la abertura lateral, sonriente en una terraza acompañada de flores rojas y macetas. En esta ocasión, sí es ella la que accede a posar sin cuentas falsas ni haters.

Lo hace para denunciar ese perfil de Twitter cuya primera publicación data del 20 de julio de este año, y cuenta con unos sospechosos 65.000 mil seguidores. Hormigos se despide de la charla con JALEOS dejando claro que esa no es ella, aunque esa persona publique las mismas imágenes que ella cuelga en su Instagram. En realidad, Olvido está "alejada de todo" ese mundo de la televisión y la farándula y así lo deja patente. Lo cierto es que hace un tiempo optó por mantener un perfil mediático bajo y lo está cumpliendo.

En la actualidad, tan solo se asoma a los medios de comunicación para defender a su amigo Toño Sanchís (46) de los ataques puntuales de Belén Esteban (45) y para luchar por su honorabilidad en los tribunales. Poco a poco, la vida de Olvido Hormigos ha vuelto a ser tan discreta como la que protagonizaba antes de que en 2012 todo saltara por los aires en forma de vídeo.

[Más información: La sensual fotografía de Olvido Hormigos que está suscitando grandes críticas]