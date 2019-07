Lefties presenta su nueva colección con prendas modernas y funcionales

Depurada, fácil de usar y versátil. Así es MAKE IT EASY, MAKE IT SIMPLE BY LEFTIES, la nueva colección para mujer de Lefties que supone, además, el punto de partida a una nueva concepción de las colecciones para la marca.

Conjunto de la colección de otoño-invierno. Lefties

Lefties presenta con este nuevo lookbook una filosofía transversal a todas las colecciones que conformarán su campaña de invierno, con la creación de prendas accesibles y fácilmente combinables entre sí para crear un estilo actual sin complicaciones. Prendas que presentan clásicos renovados y otros más actuales, concebidas con el propósito de ofrecer looks modernos y funcionales para llevar durante todo el día. La gama de productos se ha ampliado cuidadosamente para ofrecer múltiples variantes adaptadas a cualquier edad, silueta y estilo. Además, la firma de moda ofrece una amplia selección de prendas con un tallaje que se ha ampliado de la talla XS hasta la XXL.

Este punto de partida es fruto de una evolución continua de las colecciones basándose en las necesidades de los consumidores de la marca, en la que Lefties apuesta por la creación de piezas esenciales como abrigos, vestidos, faldas, pantalones, camisas y chaquetas, que se mezclan con cápsulas de moda mediante las que se presentan las tendencias más importantes de la temporada, con un lenguaje casual y desenfadado. Siempre bajo su propia concepción, las prendas han sido diseñadas para ser llevadas más allá de la temporada actual, configurando colecciones esenciales, fáciles, simples y, ante todo, universales, para que se adapten al estilo del consumidor sin esfuerzo.

Propuesta de la nueva colección. Lefties

Acerca de Lefties

Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. A principios de este año, inauguró el nuevo flagship store en la calle Pelayo de Barcelona. Una apertura que refuerza y amplía la presencia de Lefties en la ciudad condal y se une a los espacios que la firma de moda tiene ya en los mejores centros comerciales de Barcelona, como son Diagonal Mar, La Maquinista, Glòries, Maremágnum y Màgic Badalona. En la actualidad cuenta con una red superior a los 162 establecimientos y presencia en 7 países (España, Portugal, Rusia, México, Qatar, Arabia Saudí y Marruecos).

Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

