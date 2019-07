Kiko Jiménez, a un paso de entrar en 'GH VIP 7' gracias a su ruptura con Gloria Camila

El nombre de Kiko Jiménez (27 años) se ha convertido en uno de los más sonados en los últimos días para la prensa del corazón, a raíz de su ruptura con Gloria Camila Ortega (24), noticia que adelantó en exclusiva este medio. Ha pasado una semana desde que la separación entre el colaborador y la hija de Ortega Cano (65) se hiciese pública, y desde entonces son cada vez más las informaciones sobre supuestas infidelidades que el opinionista de Mujeres y Hombres y Viceversa hace públicas en los diferentes platós de Telecinco.

Todo ello con un claro fin, que no es otro que generar interés y expectación de cara a la próxima edición de Gran Hermano Vip para ser uno de los concursantes, ya que, según ha podido saber este medio, tanto él como Gloria estuvieron a punto de entrar en la pasada edición de GH DÚO, pero finalmente no fue así porque Gloria finalmente no quiso acceder a ello.

Para el estreno del formato con famosos de Gran Hermano habrá que esperar, pero lo cierto es que la productora ya se encuentra desde hace semanas en proceso de casting para seleccionar a los mejores perfiles y candidatos con los que sorprender a los espectadores. Tal y como ha podido saber JALEOS, el andaluz estaría prácticamente dentro del concurso, a falta de cerrar algunas condiciones con la productora.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en el plató de 'Myhyv'.

Ahora que llegan sus vacaciones como asesor del amor en el programa presentado por Toñi Moreno (46), a Kiko se le acaban los recursos en televisión. De ahí que la estrategia del andaluz no es otra que filtrar falsas informaciones para acaparar el interés de la prensa y ganar minutos de contenido en los programas de la cadena para la que trabaja.

Para ello, conoce a la perfección lo que debe hacer y lo que no. Desde asegurar que Gloria Camila le ha sido infiel en reiteradas ocasiones, a negar su idilio con Sofía Suescun (23), afirmación totalmente opuesta a la que manejó JALEOS desde un principio, asegurando por fuentes de total solvencia, que ambos han mantenido varios encuentros en el último mes.

La primera concursante confirmada para la próxima edición es Mila Ximénez (67), y así lo confirmó ella misma en Sálvame este miércoles. Pese a que ya ha confesado la noticia, ha querido ser prudente y ha asegurado que la próxima semana dirá públicamente la decisión definitiva. Su compañera de programa, Anabel Pantoja (33), ya es otra de las concursantes confirmadas, por lo que la representación del clan Pantoja está, de nuevo, servida.

Otro de los rostros que podría sorprender, y mucho, a los millones de espectadores que siguen el programa de Telecinco, es Ángela Ponce (28), la modelo transgénero que representó a España en Miss World 2018, se encuentra en negociaciones con la productora, tal y como publicó este medio hace unos días.

[Más información: Gloria Camila y Kiko rompen definitivamente su relación]