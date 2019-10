Kiko Jiménez se derrumba en directo al hablar del paso de su padre por la cárcel

En medio de toda la polémica tras su paso por GH VIP 7, Kiko Jiménez (27 años) se sentaba en el plató de Sábado Deluxe para explicar en qué punto se encuentra su relación con Sofía Suescun (23). Sin embargo, el concursante termino cargando duramente contra su ex suegro, José Ortega Cano (65), y hablando de algo tan íntimo como el paso de su padre por prisión.

Aunque lo cierto es que el de Linares ya desveló algunos de los detalles de la relación con su padre en la casa de Guadalix de la Sierra, cuando los colaboradores le preguntaron por los motivos por los que su progenitor había cumplido condena, contestó que no le correspondía a él hablar de ese tema, pero no ha confirmado ni tampoco desmentido que se tratase de un delito de sangre. Lo que Kiko sí que ha dejado claro es que solo ha visto a su padre en dos ocasiones.

Visiblemente emocionado, el colaborador de Mujeres y Hombres y Viceversa no se imaginaba lo que el Deluxe le tenía preparado: un audio de su padre en el que le pedía perdón por todo el pasado y el intento del mismo por recuperar el tiempo perdido con su hijo. Segundos después de terminar de escuchar la nota de voz, Kiko no pudo evitar derramar algunas lágrimas por sus palabras: "Me ha llegado al alma", confesó.

Kiko Jiménez se emociona al escuchar a su padre.

Antes de entrar en la casa de Guadalix, Kiko quiso firmar la paz con la que fue su familia política, pidiendo perdón al padre de Gloria por unas duras declaraciones que el joven realizó. Cabe recordar que cuando le preguntaron por las imágenes de su ex novia conduciendo sin carnet, él respondió: "De tal palo tal astilla", haciendo así referencia al accidente de coche del torero.

Parece que las disculpas no sirvieron, ya que Ortega no dudó en llamarlo "desagradecido". Kiko ahora ha contestado echando más leña al fuego en este asunto: "Dijo de mí que soy un desagradecido, y tengo que decir que yo no soy ningún desagradecido", sentenciaba.

Kiko también ha confirmado que le ha llegado un burofax por parte de Gloria Camila, pero que no tiene ningún miedo ni hace caso a las advertencias: "Debería haberme dado las gracias por todo lo que he hecho. En el concurso no he dado ninguna declaración sobre ellos más allá de la curva de la vida, concluyó".

[Más información: Laura Matamoros traiciona a su hermano y se va de fiesta con Kiko Jiménez]