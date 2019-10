"Este es el fin de GH VIP": las pruebas del montaje entre Sofía Suescun y Kiko, ¡cazados!

Este jueves el destino quería que yo no me perdiese bajo ningún concepto el reencuentro entre Sofía Suescun (23 años) y Kiko Jiménez (27) en Gran Hermano VIP 7. Para los que no lo sepan: Sofía subía a la casa de Guadalix para verse las caras con su pareja en la noche en que esta podría irse -como finalmente ha pasado-, y después del tonteo máximo entre Kiko y Estela Grande, pareja de Diego Matamoros (33). Una historia de traición de película: dos concursantes roneando y sus cornudos respectivos viendo el percal desde el plató de Telecinco bajo mil focos.

Así, todo muy natural y normal. El surrealismo hecho carne. El caso es que esta trama ha mantenido en vilo a medio país y parte de Francia y EEUU. No, no exagero. España ha estado dividida -yo un poco también- y, como decía, por eso el mundo se ha alineado conmigo este jueves para que cambiara de canal -estaba viendo a Santiago Abascal (43) en El Hormiguero. Por trabajo, que conste- justo en el momento del cara a cara. Ni haciéndolo adrede, tú. Y ahí estaba una lastimera Sofía haciendo pucheros y forzando la lágrima a golpe de rímmel; y, enfrente, un Kiko tratando de no mirar a los ojos a Suescun, pero no por pena o embarazo, ojo, sino para no reírse y echar por tierra todo el tinglado que habían montado.

Sofía y Kiko ajustando cuentas personales, o eso hacen creer. Mediaset

Porque sí, señores, esto es un montaje orquestado por ellos mismos antes de entrar en la casa. (Atención al matiz: en ningún momento meto en el mismo saco a Estela y Diego; en ellos no había estrategia) Y esto no es algo que diga servidor solamente, ¡es que los propios protagonistas lo han confirmado! Ellos, que van por ahí pavoneándose de que manejan el medio a las mil maravillas, cometen errores de bulto. Me he centrado muy mucho en hacer dobles lecturas sobre lo que se decían Sofía y Kiko y no tiene desperdicio nada. Son tan lerdos que se dejan pillar ellos solos. Ah, y aquí no salvo a la productora: ella también está en el ajo. En connivencia, la colaboradora necesaria.

Me dice un colega algo tremendamente sabio: "¡Este es el fin de GH VIP! ¿Dónde quedaron los tiempos en los que un montaje era penalizado con la expulsión?" Y yo añado: que sí, que los montajes han existido siempre, ¡pero bien currados! No eso que han intentado colarnos estos personajes de tres al cuarto. ¿Que por qué digo que esto estaba pensado de antes, que dónde está la frase que lo hace ver? No es una, son varias. Y de Kiko, ahí van: "Si sabías todo esto, ¿para qué vengo?"; "Ya lo hablamos un día, Sofía, y nos pensábamos que éramos los más listos, que esto no nos iba a salpicar, que éramos muy inteligentes y que sabíamos cómo funciona esto de la tele". ¿Hace falta añadir algo más?

Kiko de tanto jugar se ha dado un buena hostia y merecida #GHVIPGala6 — ANDREA (@_ANDREA44) October 10, 2019

Sofía que siga de asesora que como actriz no se iba a ganar el sueldo.



Bueno, igual en Élite o la serie esa nueva de la 3 #GHVIPGala6 — María G.J. 🌸 (@Srta_Pistacho9) October 10, 2019

Sofía hija, si le puso los cuernos a Gloria contigo, que te hacía pensar que esta vez sería diferente? #GHVIPGala6 — ❤ (@eternamentjoves) October 10, 2019

Creo que solo con eso ya se está insultando gravemente a nuestra inteligencia, ¿no lo piensan? Ellos mismos se creían los reyes de mambo. Esas mentes superdotadas capaces de edificar una gran mentira que se sostuviese sola en el tiempo. Siento decirles a estas mentes preclaras que yo jamás me lo creí. Nunca. Sí, ya sé que tiene un meritazo engancharse a un culebrón que no te crees. Así soy yo. Sigue Kiko exponiendo su verdad ante Sofía: "Estela siempre ha sido una amiga, la primera que he tenido. ¿De verdad has sido capaz de creerte la música y esos vídeos cortados?".

Suescun se hace la fuerte mientras balbucea un discurso bien amarrao: "Cuando te metiste en su cama, no estabas pensando en mí"; "Existe atracción sexual entre vosotros"; "Has llegado a decir que soy un amor de verano y que no sabes nada de mi vida". Kiko, el macho alfa por bandera, le responde: "¿Esas son las conclusiones que sacas de mi concurso? ¿Qué creías que iba a pasar siendo tú quien eres y yo quien soy". ¡Toma ya! Hay que quererse mucho para tenerse en tan alta estima. Eso no es todo, pasen y lean la perla que suelta de sí mismo: ¿Qué pasa, que porque un chico y una chica, que son aparentemente bellos, no pueden tener una amistad?" Eso ya ha sido de traca, no me digan que no. Pon un Kiko en tu vida.

Estela Grande y Kiko Jiménez despidiéndose. Mediaset

Ah, que se me olvida. ¿Se han fijado en la frialdad de Kiko -ya sabiendo que era el expulsado- durante su despedida de Estela? Ay, que se nos ve el plumero, amigo. Claro, ya como todo el pescado estaba vendido, para qué más paripé, ¿no? Encima el menda se permite erigirse como el padre protector de Estela en el adiós: "Disfruta, esto es un reality, ábrete. No pienses en fuera". Y Estela, toda ingenua y sin saber que Diego Matamoros le ha puesto las maletas en la entrada de casa, suelta con esa voz meliflua y cándida: "A mí lo de fuera no me preocupa". Ay, amor, debería, debería.

Total, que Kiko Jiménez ha sido el expulsado y se ha quedado Maestro Joao, al que le han metido en la casa a su ex, un tal Pol, ex, a su vez, de Adara, otra concursante. Tenemos drama para rato, uno por otro. Pero sí, tiene razón mi amigo: este es el fin de GH VIP.

Toma Aaaaa, KIKO pa tu casa. Lo he gozado como con la muerte de Joffre (o como se escriba) de got #GHVIPGala6 — Carlos Llopis (@carlos_pisllo) October 10, 2019

Pa tu puta casa gorrón falta de respeto.. bravo a todos los que votaron se merecen un aplauso. #GHVIPGala6 pic.twitter.com/18M5kPRqOt — Jose duque (@jduque246) October 10, 2019

Expulsado: Kiko Jiménez

Nominados:

