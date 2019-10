GH VIP y el tuit que desveló (antes de tiempo) la expulsión de Dinio: ¡tongo, no somos idiotas!

Estoy casi convencido de que este jueves no ha sido una noche fácil para los que hacen Gran Hermano VIP 7. Desde el minuto uno -qué digo minuto uno, ¡desde horas antes de la emisión!-, la polémica estaba más que servida en redes sociales y la indignación de los seguidores se convertía en noticia a cascoporro. Estaba yo leyendo mi libro plácidamente, con margen de sobra antes de las diez, cuando me asalta un push con el siguiente titular: "Tongo en GH VIP, se filtra el nombre del expulsado antes de la gala". Tampoco me impacta; estoy de vuelta con la cultura del click, pero pincho. Y me quedo a cuadros.

Empiezo a leer y descubro que Rafa García, el hermano de Dinio García (47 años), escribe el pasado miércoles, a eso de las 18:45 horas, el siguiente mensaje en Twitter: "GH VIP, la defensa de Dinio está limitada, la única llamada que he tenido de una tele fue de Viva la vida para preguntarme la dirección de Dinio para el jueves esperarle en la puerta de su casa. ¿Cómo saben que se va Dinio?". Un mensaje inofensivo si se piensa bien: podría haber sido normal que un programa se interese por la dirección tanto de Dinio como de Mila Ximénez (67), los nominados, para mandar una cámara a su casa. Yo no hubiese visto sospechoso el tuit de no ser porque al poco rato se elimina.

fff

¿Por qué lo elimina Rafa? ¿Alguien le ha hecho ver que ha metido la pata? Muy raro todo. El caso es que, antes de irme a redes sociales, bicheo un poco por el Twitter del hermano de Dinio, por aquello de matar el sopor. Y me veo un tuit que tiene fijado y en el que yo me identifico por completo: "Creo que solo falta ver defensores de Mila en el Telediario. ¿Quién puede luchar contra eso? Mi hermano tiene la defensa limitada". Y sí, lo siento pero no puedo por más que estar de acuerdo con Rafa: estaba más que cantado que este jueves se salvaba Mila y se iba Dinio a casita. No hacía falta ser un erudito para caer en eso. Ya no solo porque Mila cuesta mucho dinero y agita la casa como nadie, sino porque ha contado con una campaña por parte de Mediaset y, en concreto, de Sálvame BRUTAL.

Encima es que no ha disimulado ni Dios: ningún presentador ni colaborador se ha molestado en ser taimado o comedido en la defensa. Qué va, todos con Mila y contra Dinio. Y eso, me van a disculpar, pero es injustísimo. Eso es jugar muy sucio y con una ventaja que habla muy mal de los valores del concurso. Por no hablar de los presentadores, como María Patiño (48), que han hecho público el SMS con VIP DINIO para pedir su expulsión cuando, según he leído, los presentadores de Mediaset no deben involucrarse en esas cuestiones tan descaradamente. Total, que se le ha ido la pinza a la cadena y a GH VIP. Ya no se andan con paños calientes: a saco.

Mila Ximénez y Dinio García durante la gala de este jueves. Mediaset

Y comprendo la indignación de la familia de Dinio, que bastante callada ha estado todo este tiempo. No hay derecho, habrá que ver lo que tiene que contar Dinio cuando salga y dé una exclusiva. El caso es que las redes también han echado humo al grito de TONGAZO que se ha repetido hasta la saciedad. Ellas defienden que ha habido en las últimas horas un sorpasso tan drástico como amañado.

Yo no sé si diría tanto porque es verdad que la palabra tongo es muy gratuita, pero lo que es un hecho es que el hermano de Dinio ha eliminado ese mensaje. ¿Por qué? ¿Ha dado en hueso? ¿Quién lo llamó para que lo borrara ipso facto? Sea como fuere, Dinio está fuera y Mila dentro. Mediaset, puedes dormir tranquila. Tras esto, diré, así en petit comité, que no me ha gustado nada Dinio y que me alegro que se haya quedado Mila. ¡Ey, que una cosa no quita la otra!

Propongo dejar de twittear #GHVIPGala5 si hoy Dinio es el expulsado. Huelga de tweets por tomarnos por idiotas. #YoSoyDinio #SomosLaAudiencia3O — LaKoruNena (@LaKoruNena) October 3, 2019

Todos preparados para el tongo n° 2 de esta edición #GHVIPGala5 #GHVIP3O — Srto Vasco (@SrtoVasco) October 3, 2019

Esperando la gala mientras invoco a la virgen del sorpaso para q se salve dinio



VIP MILA 27050



#GHVIPGala5 — Luisa (@Luissagv) October 3, 2019

#GHVIPGala5



Yo no se para que os gastais el dinero si el programa va a tongar la expulsion de Dinio para que se quede la favorita de mediaset. — Sakura✈7,6%✈ (@Sakuritilla) October 3, 2019

La guerra entre Alba y Adara y el tonteo de Kiko y Estela

Diego Matamoros viendo el supuesto tonteo de Estela con Kiko. Mediaset

Ojito, señores, que Adara está cogiendo protagonismo. Cuando comenzó el concurso la veía la típica chavalina mustia que no terminaba de romper su timidez. Ese tipo de personas que necesitan de otros para brillar o, al menos, ser vistas. Hacía buenas migas con Hugo Castejón (47), le reía todas las gracias y siempre la atisbaba con un pozo de pena. Pero, ¡nada que ver! Fue irse el chungo de Castejón y florecer. Se ha pegado a Mila Ximénez, a Maestro Joao y a Dinio y se ha vuelto el centro del concurso.

Me gusta Adara, sabe hacerlo. Esto no quiere decir que me la crea a pies juntillas -hay ahí algo velado que me echa para atrás-, pero entiende de show y espectáculo. Tiene a parte de la casa en su contra y eso me hace ver que tonta no es. Su enemiga número uno es Alba Carrillo (33), que parece que sigue viendo en ella a Hugo, al que detestaba con todas sus fuerzas. El caso es que la una no puede ver a la otra y este jueves han estallado. Bueno, lo ha hecho Alba y con unos argumentos que, sinceramente, me han dado un pelín de pena. Carrillo le ha echado en cara a Adara que ella al menos ha triunfado en la vida.

Que está trabajando en televisión, que ha estado con unos hombres -Feliciano López (38) y Fonsi Nieto (40)- con los que Adara no podría ni soñar: "Ni pidiendo tendrías acceso a ellos". Hombre, querida Alba, creo que es un discurso el que te has marcado bastante horroroso y que habla de tus valores: que solo seas capaz de destacar esas cosas de ti... ¿Acaso conoces cómo es la vida de Adara? A lo mejor ella no ha estado con un tenista, pero, como han recordado en redes, lleva adelante un negocio y, atención, que no es tan anónima como quiere pintarla Alba: ¡Adara participó en GH 17! Que yo sepa, Alba, eso se llama televisión... donde tú trabajas. ¿Qué diferencia hay? Creo que la que tiene un poco distorsionados los baremos eres tú, maja.

Pues Alba, querida, yo preferiría ser conocida por marcarme el concursazo de Adara en gh17 que por liarme con un famoso cualquiera. Que eres una pesada tía #GHVIPGala5 pic.twitter.com/osoWabSxZP — Miri🔥 (@MiriGH3) October 3, 2019

El caso es que Adara tiene a toda la casa patas arriba y con las uñas afiladas. A todos menos a su Mila, su Joao y su Dinio. Recibe por todos lados, de Antonio David Flores (43) -ha despertado un poco de su letargo, aunque sigue entubado-, de El Cejas -no me gusta nada, va al sol que más calienta y se está descubriendo como un metemierda de manual-, y de Kiko Jiménez, que parece que le ha cedido el testigo Hugo Castejón.

Es el agitador de la casa, el que mueve el cotarro a golpe de disputa, pero no puedo dejar de verle algo impostado, falso, irreal. No me lo creo, es un estratega de poca monta. Y no me creo que pesos pesados como Mila y Antonio David no lo vean venir de lejos. Kiko es malo, pero no malo de personalidad, sino mal actor. Malo de solemnidad. A mí me hace gracia a veces, porque se tiene estudiado un discurso y lo repite sin parar y en bucle. Por cierto, no me creo nada su carpeta con Estela Grande. ¿Quién se va a ir con Kiko teniendo ella como tiene a Diego Matamoros (33)?

El matamoros y la suescun pueden decir lo que quieran, pero Kiko y Estela no se miran como amigos. Fin. Nada más que comentar #GHVIPGala5 — Natalia Rivas 🇪🇸 (@NataliaRiber98) October 3, 2019

¿Pero ahora porque abraces a alguien significa que quieres tener sexo o un noviazgo? Como tergiversa y manipula el programa, Estela y Kiko son amigos y ya. #GHVIPGala5 — nato (@natocomenta) October 3, 2019

Expulsado: Dinio García

Nominados: Adara, Maestro Joao y Kiko Jiménez

[Más información: GH VIP, ya no eres el mismo: las razones por las que esta edición está abocada al fracaso]