La primera vez que Pablo Motos no se divierte en 'El Hormiguero': críticas por su tensa entrevista a Abascal

Con la inminente celebración de las próximas elecciones del 10-N como telón de fondo, El Hormiguero vuelve a recibir a los políticos para que muestren su cara más amable en un formato menos encorsetado que el de las entrevistas informativas. Así, uno de los primeros en pasar por el plató ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal (43 años). Desde que se anunciara su visita, lo cierto es que la polémica no se ha apeado de las redes sociales, quienes han llegado a hablar de boicot contra el programa de las hormigas.

Por eso, Pablo Motos (54) ha querido arrancar el programa dejando claro que "Vox existe" y que, por tanto, entra dentro de lo democrático escuchar a Abascal y a todos los líderes políticos antes de la cita de los españoles con las urnas: "Queremos escuchar a todo el mundo". Acto seguido, y tras dejar patente que la negativa de Pedro Sánchez (47) a acudir a El Hormiguero, Pablo ha dado la bienvenida a Santiago.

Santiago junto a Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia

Con un outfit desenfadado compuesto de un vaquero clásico y una camisa azul cielo, el político ha aparecido en el plató de Antena 3 con una sonrisa y un buen apretón de manos a Pablo. Con cierto sentido del humor, el político le ha regalado a Motos, nada más comenzar el programa, anti inflamatorios y aceite para combatir las duras críticas que ha recibido en las horas previas a la llegada de Santiago a plató.

Sin embargo, aparte de ese momento inicial cargado de mera cortesía, los espectadores se han percatado de la gran tensión que se ha respirado en todo momento entre Motos y Santiago Abascal. Acusaciones, 'pullas', juicios de valor y respuestas punzantes han sido la tónica del programa desde el minuto uno. De hecho, la despedida de Pablo no ha podido ser más fría, tanto en palabras como en gestos. Así, parece que Pablo no se ha divertido en la noche de este jueves tanto como en otras ocasiones. Las redes lo tienen claro.

Creo que un buen periodista es el que se mantiene neutro en una entrevista, y guarda “sus ideales” para el bar con los colegas

Muy mal Pablo Motos #SantiagoAbascalEH — Andrés Ruiz Martínez (@andres4rm) October 10, 2019

Hoy a Pablo Motos se le ha visto un pelín demasiado el plumero... #SantiagoAbascalEH — Gustavo Vivas García (@gustavovivas563) October 10, 2019

Abascal no era santo de mi devoción, pero el nivel de Pablo Motos ha sido pésimo, parecía un niño enrabietado, gracias por acercarme más a VOX. #SantiagoAbascalEH — KikoSuperbrujo (@nelocotonero) October 10, 2019

Ha sido la entrevista más seria que ha hecho El Hormiguero nunca. Es probable que la de los otros candidatos tenga otro tono, pero igualmente creo que ha sido justa (y buena para Abascal). El discurso inicial de Pablo Motos ha sido un acierto. #SantiagoAbascalEH — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) October 10, 2019

Más allá de las 'pullas' que el presentador le ha lanzado a Abascal, y de las cuestiones puramente políticas, Santiago tan solo ha hecho referencia a su vida personal y familiar en varias ocasiones, cuando ha hecho referencia al 'miedo' que sentía por el programa de Pablo: "La anterior ocasión -las elecciones del 28-A- no quise venir porque me dijo mi madre que haría el ridículo".

Santiago durante un momento de su charla con Motos. Atresmedia

En esa línea, ha ahondado sobre el papel de su madre: "Han ido un par de personas al comercio de mi madre ha preguntarle si me iba a ver esta noche y ella les ha dicho que no, como tampoco lo haría si tuviera un hijo torero". En otra línea, Abascal ha deslizado el penúltimo dato sobre su vida personal cuando ha respondido con estas dos declaraciones: "Cuando me divorcié me costó salir adelante" y "he tenido una empresa con mi mujer que no fue bien".

Sin embargo, todavía quedaba por venir otro momento de su esfera más íntima cuando Motos ha sacado a relucir el tema de las armas para su uso personal en los hogares. Ahí, Santiago ha explicado el motivo por el que él sí posee una en casa desde los 23 años: "Tengo pistola porque mi padre estuvo amenazando por ETA y no podía cambiar su rutina porque tenía que abrir su pequeña tienda de ropa. Me saqué el permiso por miedo a perder a mi padre".

Cuando las hormigas han hecho su aparición, Abascal ha dejado grandes momentos, como cuando ha confesado que el himno de España que entonó Marta Sánchez le pareció "de diez"; que nunca probó "un cigarro de la risa" y que no es un padre que regañe mucho a sus hijos: "Los veo muy poco como para ponerme rígido".

El plantón de Abascal a Motos

Como han abordado durante la entrevista, Pablo Motos ya trató de invitar a Abascal a su programa en las anteriores elecciones, pero entonces el líder de Vox lo rechazó, lo que indignó al presentador valenciano. "En Vox me dijeron que Santiago Abascal vendría si tomábamos un café", explicó el pasado mes de marzo el conductor de El Hormiguero.

A Motos, en principio, aquel trató no le pareció de recibo, pues entendió que todos los invitados debían partir de la misma situación y que habría de existir "la misma distancia con todos". No obstante, prosiguió en su discurso, la formación le argumentó que "los demás partidos me conocían y él no".

Finalmente, Motos confesó que aceptó el café, pero su sorpresa llegó cuando Abascal le respondió de tomarlo tras las elecciones. El presentador aprovechó entonces el relato para mandar un 'zasca' al candidato de Vox: "Abascal, sé que eres nuevo, pero la campaña va antes de las elecciones", le espetó. Ahora todo eso quedó en el pasado y parece que han entonado aquello de 'pelillos a la mar'.

La otra ocasión en que Abascal se 'humanizó'

Abascal durante su entrevista en 'Mi casa es la tuya' Mediaset

Poco dado a conceder entrevistas en general -y mucho menos de carácter personal-, Santiago ya relajó su celo cuando se acercaban las elecciones del 28-A y no tuvo inconveniente en abrirle su corazón a Bertín Osborne (64). Lo hacía tras revolucionar Andalucía con su partido y el nombre de Abascal copó todas las portadas. Natural de Bilbao, mayor de tres hermanos y licenciado en Sociología, aseguraba entonces que vive "relajado" esa y esta etapa tan convulsa. En esa línea, se puso especialmente emotivo cuando narró el incendio que asoló la tienda de su padre, de cuyas llamas se enteró por la radio e hicieron que condujera más rápido de lo debido para que su padre, en medio de la emoción, le dijera, arrollado por la tensión: "Quita, cabrón".

Sea como fuere, se descubrió entonces como un padre abnegado y una persona tremendamente familiar: "A mis hijos les trato de inculcar que cuando no estemos ni su madre ni yo deben cuidarse entre ellos". Para terminar con la vertiente personal, no dudó en dejar patente que sus hijos se sienten orgullosos de lo que está consiguiendo con Vox: "Tienen que leer cosas terribles sobre mí. Me da igual a quien voten de mayores, pero que no vayan contra España". Abascal aprovechó bien sus minutos en el programa para intentar desmitificar la imagen que se tiene de él: "Soy nieto, soy hijo, tengo hermanas, dos hijas…No soy machista". El político también recordó sus duros inicios en política en el País Vasco. Un testimonio en primera persona que a nadie dejó indiferente. Como ha vuelto a ocurrir en la actualidad, acechando el 10-N.

