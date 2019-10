Marc Márquez, sobre su hermano: "No le dejaría ganar, pero le trataría de forma distinta que a otros"

Tras ganar su octavo Mundial el pasado fin de semana, Marc Márquez acudió este miércoles al programa El Hormiguero para hablar sobre momentos de la temporada y sobre su futuro.

En su última victoria, en Tailandia, el piloto catalán se fue al suelo en una tremenda caída en los libres del viernes, pero afortunadamente no tuvo consecuencias para el de Cervera: "Hacía mucho que no me daba un golpe tan fuerte. Me dijeron que sufrí '26g'. Aún me duele un poco la columna".

También tuvo palabras para su hermano, Álex Márquez, actual líder de Moto2. "Las comparaciones le meten más presión y tiene ya suficiente con jugarse el título. Si algún día me enfrento a ti, no le dejaría ganar, pero le trataría de forma distinta que a otros".

Marc tiene claro cual es el rival del futuro con el que puede acabar luchando por los próximos Mundiales: "Quartararo viene empujando fuerte. Tiene el entorno bueno y tiene mucho talento".

Además, comentó que con el campeonato conseguido tiene que buscar otros retos": "Cuando tiene mucha ventaja tienes que buscar 'extramotivaciones' y hay que intentar ganar a lo campeón".

