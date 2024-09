Márquez, Rossi y un duelo que estalló hace 10 años: incidentes, acusaciones de dos leyendas de MotoGP

Marc Márquez está de vuelta. El piloto español llevaba un tiempo en segundo plano, pero su resurgimiento en Gresini le ha elevado de nuevo al primer nivel. Y eso parece haber levantado asperezas. Valentino Rossi, su archienemigo en MotoGP, ha avivado con unas duras críticas al de Cervera una rivalidad que se remonta hasta 2014.

Lo hizo en Mig Babol, el pódcast de Andrea Migno, expiloto de su Academia. 'Il Doctore' afirmó que Márquez "es un piloto muy fuerte, un campeón. Siempre ha ido bastante límite, muy agresivo, pero en 2015 cruzó la línea. Si eres malo deportivamente o agresivo, hay muchos que rozan lo sucio y podría poner muchos ejemplos... Pero ninguno entre los campeones del Motor ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto, eso es lo que marca la línea".

"Pero ninguno entre los campeones del Motor ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto, eso es lo que marca la línea. Generalmente, los que hacían ciertas cosas lo hacían por sí mismos, eran sucios para sacar ventaja, porque querían ganar. Nunca nadie ha sido tan sucio como él", añadió Valentino Rossi.

Rossi y Márquez en Malasia Olivia Harris Reuters Sepang

Márquez no se ha pronunciado todavía al respecto. Ambos pilotos fueron protagonistas de una de las mayores batallas en pista de los últimos años, que incluso llego a sobrepasar los límites y ampliarse al aspecto personal.

Una década de rivalidad

Para encontrar los primeros altercados de Marc Márquez y Valentino Rossi hay que remontarse a 2014. Por aquel entonces, el joven piloto catalán ya era campeón del mundo de MotoGP y peleaba de tú a tú con el transalpino en busca de su segundo título consecutivo. En ese Mundial tuvieron varios rifirrafes y algunas carreras en las que uno de los dos acabó en el suelo por culpa de un toque.

Pero fue en 2015 donde estalló todo por los aires. En el Gran Premio de Argentina "nuestra relación se vino abajo", afirmó Rossi. Una carrera en la que ninguno de los dos cedió en el duelo cara a cara y que acabó con Márquez en el suelo. "A pesar de ese episodio continuó fingiendo llevarse bien conmigo y lamiendo el culo", dice Rossi.

En Assen volvieron a tener un encontronazo en la última vuelta en una nueva batalla que cayó del lado del italiano. La tensión aumentaba por momentos hasta romperse de forma definitiva con el accidente de Sepang. Rossi sacó la pierna impactando en la moto de Márquez y provocándole que se fuera al suelo. Una de las imágenes más icónicas de la historia reciente del motociclismo.

Lo de que haya gente comparando lo de Rossi y Marc en Malasia con lo de Pecco y Alex Márquez en Aragón me tiene dando volteretas.



Bagnaia se arriesga a adelantar por fuera cuando tenía ritmo y tiempo para pasarlo de una forma menos arriesgada. ¿Que Alex podría haber frenado? Sí.… pic.twitter.com/sYjXFyF5tR — Kerbs Tipster (@KerbsTipster) September 4, 2024

Con el Mundial 2016 llegó un momento de tregua, pero esta duró hasta el Gran Premio de Argentina 2018. Márquez quedó condenado a una remontada épica partiendo desde la decimovena posición y eso le obligó a asumir riesgos. Primero fue sancionado por una acción temeraria con Aleix Espargaró, pero lo peor estaba por llegar.

Alcanzó a Valentino Rossi y a las primeras de cambio le tocó y lo mandó al suelo. Fue sancionado tras la carrera y el italiano y su equipo clamaron contra Marc. "Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Cuando él está ahí realmente tienes miedo. Hace lo que le da la gana y lo hace expresamente. Eleva la competición a un nivel peligroso. A mí no me trata como al resto. Me trata peor. En 2015 me hizo perder el Mundial expresamente", dijo el heptacampeón del mundo de la categoría reina.

A la caza

Ahora ya no comparten pista. Valentino Rossi se retiró en 2021 con siete mundiales de MotoGP a sus espaldas. Uno más que Márquez. Sin embargo, el español se encuentra cada vez más cerca de poder conquistar el campeonato.

A los mandos de la Gresini está resucitando y ha logrado el triunfo en las dos últimas carreras. Marc ha recuperado la confianza y ahí es cuando llega su mayor peligro. Tiene una moto a la altura y el talento nunca lo ha perdido.

Poco a poco empieza a entrar en las quinielas a la hora de proclamarse campeón del mundo esta temporada. Ahora mismo es tercero en la clasificación, a 53 puntos de Jorge Martín y 46 de Pecco Bagnaia, su próximo compañero de equipo. Márquez ya está aquí y su presencia puede hacer temblar a sus rivales. La emoción está asegurada.