Marc Márquez vuelve y se pone en el mapa del título: el "todo puede pasar" de Bagnaia y sus opciones

El regreso de Marc Márquez a la élite de MotoGP no ha pasado desapercibido. El piloto español ha dado un golpe en la mesa tras su segunda victoria consecutiva, esta vez en el Gran Premio de San Marino, consolidando su retorno a la lucha por el campeonato mundial de 2024. Con su triunfo en Misano, Márquez ha reducido considerablemente la diferencia con los líderes, situándose a 53 puntos de Jorge Martín y a 46 de 'Pecco' Bagnaia, en un campeonato en el que todavía quedan 259 puntos por disputar.

Después de 1.043 días sin conocer la victoria, Marc Márquez ha demostrado que sigue siendo un contendiente temible, sobre todo cuando las condiciones del circuito se complican. Su dominio bajo la lluvia y en un asfalto complicado, donde otros pilotos titubean, es su gran fortaleza. La carrera de Misano fue un claro ejemplo de ello, cuando la lluvia comenzó a caer y el piloto español, sin dudarlo, aprovechó la situación para imponerse de manera rotunda y establecer un nuevo récord de vuelta rápida a siete giros del final. Con esta victoria, Márquez suma 87 triunfos en su carrera y se acerca cada vez más a igualar las 90 victorias del legendario Ángel Nieto.

Aunque Márquez se mantiene cauteloso sobre sus posibilidades en el campeonato, sus recientes actuaciones han sido un revulsivo para él y para el equipo. "Queda mucho, evidentemente, con este resultado hace una semana estábamos más lejos y ahora algo más cerca", explicó tras la carrera. A pesar de esta declaración, Márquez reconoce la importancia de no cometer errores: "Si quiero luchar por el título no puedo hacer el error que hice en la clasificación. Tengo que clasificar en primera o segunda fila, eso es fundamental porque no podemos esperar gotitas de lluvia cada domingo".

Márquez también se mostró enfocado en lo que esta victoria significa para él personalmente: "Ahora mismo no me interesa ningún golpe psicológico a los demás, sino el golpe y 'chute' psicológico que representa para mí". Tras años plagados de lesiones y dificultades, el ocho veces campeón del mundo está recuperando la confianza necesaria para competir al más alto nivel. "La victoria de la semana pasada me dio un chute, ésta incluso más, y veremos si puedo seguir siendo competitivo y luchar con los dos gallos de la categoría", añadió refiriéndose a sus principales rivales, Jorge Martín y Bagnaia.

El otro lado de la moneda en Misano fue Jorge Martín, quien protagonizó una desafortunada actuación al cometer un error estratégico decisivo. Al comenzar la lluvia, Martín optó por entrar en boxes para cambiar de moto, esperando que las condiciones empeorasen. Sin embargo, la lluvia no fue lo suficientemente intensa, y esa decisión le costó la carrera. Márquez, en cambio, no cometió ningún error y se impuso con autoridad. "He hecho la estrategia pensando más en ganar la carrera, pero tendría que haber hecho lo que hace mi primer rival, que es Pecco", reconoció un Martín frustrado, aunque esperanzador sobre el futuro: "Soy optimista, confío en mí, soy rápido, y no tengo dudas de que estaré en la pelea hasta el final".

Por su parte, 'Pecco' Bagnaia supo gestionar la carrera de manera inteligente, priorizando la regularidad en el campeonato. Desde la 'pole', el piloto italiano mantuvo el liderato al principio y, aunque no pudo resistir el embate de Márquez, evitó arriesgar más de lo necesario cuando la lluvia comenzó a complicar la carrera. Su estrategia, más conservadora que la de Martín, le permitió acabar segundo, un resultado que lo mantiene a solo siete puntos del líder del campeonato.

"Nunca sabes", comentaba Bagnaia después de la carrera. "Van cambiando los puntos, es fácil cometer errores, ganar puntos, perderlos... Matemáticamente es posible, y tienes que creer en tus posibilidades". Bagnaia reconoció el potencial de sus rivales, incluido Márquez, que parece haber renacido en la segunda mitad de la temporada. "Marc ha ganado la segunda carrera consecutiva, y yo he pasado de 26 puntos a 7. Nunca he descartado a ninguno para el campeonato", afirmaba, consciente de que la lucha por el título está lejos de resolverse.

Calendario restante de MotoGP Gran Premio de Emilia-Romaña (20-22 de septiembre) Gran Premio de Indonesia (27-29 de septiembre) Gran Premio de Japón (4-6 de octubre) Gran Premio de Australia (18-20 de octubre) Gran Premio de Tailandia (25-27 de octubre) Gran Premio de Malasia (1-3 de noviembre) Gran Premio de Valencia (15-17 de noviembre)

Con siete carreras aún por disputar y un calendario que incluye circuitos tan exigentes como los de Indonesia, Japón, Australia y Valencia, la batalla por el campeonato de MotoGP promete ser apasionante hasta el final. El próximo desafío será nuevamente en Misano, tras una breve pausa de una semana antes de retomar la acción el 20 de septiembre, en un momento clave para el Mundial.

Marc Márquez llega a este tramo final de la temporada con razones de sobra para creer en sus posibilidades. Aunque los últimos años en Honda no fueron los mejores, el español ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de ganar en las próximas carreras, donde ha conseguido vencer en seis de ellas a lo largo de su carrera. Además, su gran estado de forma y la inconsistencia de algunos de sus rivales le brindan una oportunidad de oro para seguir escalando en la clasificación general. "Si sigo así, estoy seguro de que puedo seguir siendo competitivo", señaló tras su victoria en San Marino.

La pelea se aprieta

Jorge Martín, a pesar de su error en Misano, sigue siendo el líder del campeonato con 312 puntos, pero la diferencia con Bagnaia se ha reducido a solo siete puntos, mientras que Márquez, con 259 puntos -los mismos que quedan por disputarse-, se ha metido de lleno en la pelea. Los pilotos aún tienen la posibilidad de sumar 175 puntos en las carreras restantes, además de los 84 puntos adicionales que otorgan las Sprint Races, por lo que todo está abierto. Bagnaia lo resumió perfectamente: "Todo puede pasar".

El futuro campeón del mundo se decidirá en Valencia, en la última parada del calendario, y hasta entonces, la batalla por el título estará más abierta que nunca. Con Márquez renacido, Martín buscando redimirse y Bagnaia aferrado a su consistencia, las últimas carreras del Mundial de MotoGP prometen emociones fuertes y sorpresas hasta el último momento.