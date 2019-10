El motivo de Fernando Alonso para volver pronto a la Fórmula 1

Hace algo menos de un año, Fernando Alonso dejó la Fórmula 1 con el propósito de competir en nuevas pruebas del automovilismo mundial. Nuevo retos en los que demostrar que es uno de los mejores pilotos de la historia. La aventura en el WEC o en Daytona salieron a la perfección, pero la Indy500 y ahora los raids no han resultado como se podía esperar.

La alianza entre Toyota y Fernando Alonso ha sido muy distinta en el Mundial de Resistencia y en los rallys. La firma japonesa estaba, y sigue estando, muy sorprendida con la capacidad de adaptación del asturiano a nuevas categorías lejos de la Fórmula 1 y los monoplazas. El problema es que el salto entre el Gran Circo y el WEC era mucho menor que el que está dando en su incursión en los raids.

Pilotar sobre una pista de tierra, arena o entre las dunas, orientarse en el desierto o afrontar problemas mecánicos sin asistencia inmediata del equipo son cosas nuevas para Alonso. El piloto español ha afrontado esta semana el Rally de Marruecos, una prueba de fuego de cara al Dakar. A lo largo de las cinco jornadas de la competición, Alonso ha tenido todo tipo de problemas y cómo él mismo ha reconocido casi no han tenido momentos en los que poder afrontar al 100% la competición.

Aunque se da por hecho, Alonso aún no ha confirmado su participación en el próximo Dakar, algo que se espera que haga en las próximas semanas. "Ahora cuando pasen unos días ya lo pensaré y lo hablaré con el equipo para tomar la mejor decisión. También tengo que ver los próximos meses, decidir cuál sería la preparación necesaria para llegar al 100% y ser lo más competitivos posible, si finalmente vamos", ha explicado el asturiano.

Fernando Alonso durante el Rally de Marruecos 2019 TOYOTA

Mucho por hacer

Desde que se embarcó en la aventura del Dakar, Alonso ha demostrado que está dispuesto a trabajar tanto como sea necesario para lograr un nivel competitivo con el que poder plantar cara a los mejores. El asturiano tiene la suerte de contar con uno de los mejores equipos (Toyota) y todos se han volcado con él para asesorarle y enseñarle.

El sudafricano Giniel de Villiers fue su maestro en los primeros test; el qatarí, y actual campeón del Dakar, Nasser Al-Attiyah, también ha tenido varias jornadas de test junto a él y es habitual verles juntos dialogando; lo mismo que Carlos Sainz, que se ha convertido en un buen consejero de Fernando Alonso a pesar de estar en un equipo rival.

Alonso seguirá con los test en las próximas semanas, uno a finales de octubre en Europa (quizás aprovechando alguno de los tramos habituales de la Baja Aragón en Los Monegros) y el segundo en Marruecos, en Erfoud, según ha desvelado Motorsport. Otra opción será viajar a Arabia Saudí para competir en algunas de las pruebas que se disputan estos meses allí: 17-19 de octubre -Quassim Rally- ; 4 al 9 de noviembre -Ula Neom Rally- ; 5 al 7 de diciembre -Sharquiya Rally- y 19 al 21 de diciembre -Riyadh Rally.

Fernando Alonso y Marc Coma durante el Rally de Marruecos 2019 TOYOTA

Pero Alonso tendrá que aprovechar muy bien todos los test que tenga en los próximos meses. Quedan menos de 90 días para que de inicio el Dakar 2020 y el asturiano es consciente de que no será fácil. "Ha sido más complicado de lo esperado", explicaba sobre el Rally de Marruecos. "Sabía del nivel del reto y no hay muchos pilotos que lo intenten por las dificultades, en ese sentido no me ha sorprendido. A veces ha habido sabor agridulce, porque ves que te vas dejando tiempo aquí y allá y no hemos podido hacer ningún día completamente limpio", añadía.

La Fórmula 1, a la espera

Incluso en el mejor de los escenarios durante el Dakar 2020, es complicado imaginarse a Fernando Alonso con continuidad en el campeonato de raids. Su participación en el rally más duro del mundo este enero será satisfactoria si logra acabar y ser competitivo rodando sobre las dunas de Arabia Saudí.

Con McLaren dando pasos de gigante de cara a la temporada 2020, y sobre todo a la temporada 2021 en la que las normas de la F1 cambiarán de forma importante, y con el baile de asientos que se esperan en las grandes escuderías durante estos años, hacen que muchos vaticinen la vuelta de Fernando Alonso al Gran Circo.

Volver en 2021 permitiría al español completar uno de los sueños por los que dejó la Fórmula 1. El próximo 24 de mayo de 2020 se celebra una nueva edición de la Indy500, en un año muy especial debido a que McLaren regresa al campeonato para competir en todas las carreras con dos coches propios. Esta novedad hace pensar que el fracaso de 2019 sea complicado de repetirse y que por fin, Alonso pueda optar a ganar las 500 Millas de Indianápolis conquistando así la Triple Corona del automovilismo mundial (Mónaco - F1, Le Mans - WEC e Indianápolis - IndyCar).

