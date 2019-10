Fernando Alonso desde Marruecos: "En condiciones normales seríamos top tres o cuatro"

Fernando Alonso ha completado su mejor etapa en el rally de Marruecos con un séptimo puesto (su mejor en la competición). El piloto asturiano no quedó contento con la posición, afirmando que podía haber hecho más y siente que el coche puede dar más de sí.

El exbicampeón de la Fórmula 1 habló sobre la etapa, el coche y el potencial que puede haber dentro de él de cara a desarrollarlo para el Dakar. "Contento en general de cómo estamos acumulando kilómetros, hay mucho potencial dentro y mañana a ver si podemos poner todo junto en una etapa", afirmó.

Una de las cosas positivas que pudo sacar el piloto es el puesto de la cara a la siguiente etapa. "Nos da una mejor posición para salir mañana, pero en una etapa normal hubiésemos hecho top 3 o top 4 con bastante facilidad y al final te queda un poco mal sabor de boca", concluyó el piloto asturiano.

Fernando Alonso en Qatar. Foto Twitter (@alo_oficial)

Dos victorias de Sáinz

A diferencia de Alonso, Sáinz es una de las leyendas de esta modalidad, ha conseguido la victoria en dos etapas ya, calentando de cara a un Dakar que se presenta vibrante para el madrileño.

Este afirma que nadie sabe lo que ocurrirá en esta modalidad hasta que termina la carrera. "Hasta que no estás en la meta de un rally no estás tranquilo, puede llegar un accidente en cualquier momento", señaló. "Sí, lo estoy disfrutando, ganar etapas no es fácil".

[Más información: La mejoría de Fernando Alonso el día que Carlos Sáinz volvió a ganar en el Rally de Marruecos]