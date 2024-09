El rival de Luca Salvadori, piloto fallecido, se retira del Mundial para que este sea campeón póstumo

La muerte del piloto italiano Luca Salvadori consternó al mundo del motociclismo. Muchos corredores se sumaron al pésame por su fallecimiento siendo el de Filippo Rovelli uno de los más sentidos de todos.

Su compatriota, que debía jugarse el título National Trophy 1000 de Italia con Salvadori, ha decidido no participar en las carreras para otorgarle el título póstumo al piloto de 32 años fallecido esta pasada semana.

"Pasó algo muy malo, que me cuesta creer. Nuestro rival directo... ha muerto. Luca era una gran persona, bueno, dulce, agradable, soleado. Aquellos como yo que tuvimos la suerte de conocerlo en persona sabemos quién era Luca", comentó Gianluca Galesi Milella, director del equipo Pistard, a través de un vídeo en sus redes sociales.

"Con Filippo Rovelli hablamos sobre si ir o no a Imola. Finalmente, no estaremos presentes ni en Imola ni en Cervesina para celebrar las carreras. Solo estaremos allí para presentar nuestros respetos a Luca. Con este gesto queremos que Luca, aunque ya no esté, pueda celebrar desde arriba el título. Este año lo pudo haber ganado, porque tuvo cuatro triunfos de seis, pero desgraciadamente no lo podrá celebrar. La única manera de despedirnos de él es no participar en las dos últimas carreras para que pueda ganar el título", concluye en su comunicado.

Filippo Rovelli también quiso compartir un sentido homenaje hacia Luca Salvadori con un mensaje en redes. "Todavía teníamos dos oportunidades para desafiarnos una vez más y seguir creciendo juntos, pero hoy, el campeonato termina aquí para mí", escribió el italiano.

"No tiene sentido continuar sin ti en la pista, sin tu impulso, sin tu talento. Este título era tuyo, Luca. Te lo ganaste bien carrera tras carrera. Quería celebrarlo diferente y decirte en persona que fuiste el mejor. Pero este campeonato es tuyo y será tuyo para siempre. Agradecido por cada momento que pasamos juntos. Te quiero mucho", concluyó.

El accidente

La muerte de Luca Salvadori llegó durante los entrenamientos del Gran Premio de Alemania. El italiano, que actualmente se dedicaba a las carreras de carretera tras su paso por el CIV, MotoE y el Mundial de SBK, se vio involucrado en un accidente de Didier Grams y sufrió unas lesiones que acabaron siendo irreversibles.

Además de su reconocimiento como piloto, Salvadori también destacaba por su faceta como Youtuber. El italiano se había convertido en un referente de los aficionados al motociclismo a través de vídeos en los que contaba historias relacionadas con el mundo de las carreras.

Realizaba desde análisis técnicos y reseñas hasta vlogs de sus experiencias en las competiciones. Esto le permitió conectar con una audiencia más amplia, tanto aficionados como expertos del mundo del motor.